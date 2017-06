Polizeibericht Schwedt vom 26.06.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt. Von einem freilaufenden Hund ist ein 76 Jahre alter Mann in Schwedt gebissen worden. Der Rentner befand sich am Freitagvormittag auf dem Gelände des Wassersportvereins, als das Tier, das ohne Halsband war, aus dem Wohngebiet Schlosswiesen gelaufen kam und unvermittelt zubiss. Der Halter des Mischlingshundes war nicht zu sehen.

Einbrecher scheiternan Jalousie

Schwedt. Einbrecher sind bei ihrem Versuch, in einen Tabakladen in der Louis-Harlan-Straße in Schwedt einzudringen, gescheitert. Ihnen gelang es nicht, die Jalousie des Geschäftszu öffnen. Sie hinterließen einen Schaden in Höhe von rund 200 Euro.

Alkohol aus Lauben gestohlen

Schwedt. In drei Lauben in der Gartenanlage Odertal in Schwedt sind Diebe eingebrochen. Sie nahmen neben Gartengeräten und Werkzeugen auch Alkohol mit. Die Einbrüche, bei denen ein Schaden von insgesamt rund 450 Euro entstand, wurden am Sonnabend festgestellt.

Betrunkenauf Kollisionskurs

Schwedt. Eine betrunkene Autofahrerin (2,23 Promille) hat am Sonnabend in Schwedt beim Abbiegen einen stehenden Wagen gerammt. Ihren Führerschein ist die 55-Jährige nun los.