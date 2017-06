Polizeibericht Eberswalde vom 26.06.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde. Aus einem Bungalow in der Kleingartenanlage „Klein Ahlbeck“ haben Unbekannte technische Geräte gestohlen. Sie waren in das Gebäude eingedrungen, indem sie ein Fenster zerstörten. Der Einbruch wurde am Freitagmorgen zur Anzeige gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 3000 Euro. Die Kripo hatmit Ermittlungen begonnen.

Auto verschwindet vom Parkplatz

Bernau. In der Nacht zum Sonnabend ist auf einem Mieterparkplatz an der August-Bebel-Straße ein dort abgestellter Audi entwendet worden. Der Schaden wird auf etwa 10 000 Euro beziffert. Die Kripo ermittelt.

Nummernschildgestohlen

Eberswalde. Von einem während des Finow-Cups auf dem Parkplatz am Wasserturm in Finow abgestellten Audi haben Unbekannte im Laufe des Sonnabends die hintere Kennzeichentafel abgeschraubt und mitgehen lassen. Der Geschädigte stellte Strafanzeige. Die Schadenshöhe wird mit etwa 50 Euro angegeben.

Diebe nachtsauf der Baustelle

Basdorf. Die Baustelle auf dem Gelände der ehemaligen Polizeischule ist in der Nacht zum Sonnabend von Dieben heimgesucht worden. Die Unbekannten haben mehrere Bauwagen und Baucontainer aufgebrochen. Angaben zum Diebesgut und zur Schadenshöhe konnten zunächst nicht gemacht werden. Die Kripo ermittelt.