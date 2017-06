Polizeibericht Freienwalde vom 26.06.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Wriezen. Polizeibeamte haben am Sonnabend kurz nach Mitternacht einen Autofahrer erwischt, der unter Drogeneinfluss am Steuer saß. Sie hatten den Opel in der Frankfurter Straße angehalten. Weil sich der 22 Jahre alte Fahrer auffällig benahm, unterzogen die Polizisten den Mann einem Drogenschnelltest der den Verdacht bestätigte. Der Mann sei zur Blutentnahme ins Wriezener Krankenhaus gebracht worden, so die Polizei. Die Beamten fertigten gegen ihn eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen Fahrens unter Einfluss berauschender Mittel. Zudem erhielt er eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Das Auto musste der Man, stehen lassen, die Polizei verbot ihm die Weiterfahrt.

Diebe räumen Getränkelager leer

Falkenberg. Auf Getränke und Leergut hatten es unbekannte Täter abgesehen, die in der Nacht zum Sonnabend in einen Lagerraum an der Burgstraße in Falkenberg eingebrochen sind. Sie nahmen 42 Kisten alkoholfreie Getränke und vier Kisten Leergut mit. Der Schaden wurde mit 400 Euro angegeben.

Dieselkraftstoff gestohlen

Bralitz. Mitarbeiter einer Firma an der Oderberger Straße in Bralitz haben am Freitagmorgen festgestellt, dass in einem Vorratstank 200 Liter Dieselkraftstoff fehlen und informierten die Polizei, die am Tatort nach Spuren suchte. Noch ist unklar, wie die Täter auf das umzäunte Gelände und in die abgeschlossene Werkstatt gelangten. Der Schaden wird mit 400 Euro angegeben.