Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 26.06.2017

In der Nacht zu Sonntag wurde der Polizei gemeldet, dass ein offenkundig angetrunkener Fahrer mit seine Auto in der Stadt unterwegs sei. Eine Polizeistreife entdeckte den Wagen; als die Beamten den Fahrer kontrollieren wollten, legte der jedoch den Rückwärtsgang ein und rammte den hinter im stehenden Streifenwagen. Der wurde dabei beschädigt. Die Flucht blieb letzten Endes erfolglos. Die Polizei teilte mit, dass der 35-Jährige, dem eine Blutprobe entnommen wurde, schon mehrfach bei Trunkenheitsfahrten aufgefallen sei. Der Führerschein, den er jetzt hätte abgeben müssen, war ihm schon vorher abgenommen worden.

Wasser tropfte von der Zimmerdecke

Als am Sonnabendnachmittag in einer Wohnung im 14. Stock eines Hochhauses an der Gubener Straße Wasser von der Decke tropfte, gelang es den Bewohnern zunächst nicht, das hörbare Wasserrauschen in der Wohnung über ihm abstellen zu lassen: Auf Klopfen und Klingeln reagierte niemand. Am Ende musste die Feuerwehr die Wohnungstür gewaltsam öffnen – und siehe da: Die Mieterin saß wohlbehalten im Wohnzimmer, während im Bad das Waschbecken überlief.

Geblitzt wird heute unter anderem am Baumschulenweg in Richtung Damaschkeweg.

Feuerwehr

Blitzer