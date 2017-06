Polizeibericht Seelow vom 26.06.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Letschin. Ein aufmerksamer Zeuge hat in der Nacht zu Sonnabend zur Festnahme eines mutmaßlichen Kabeldiebs beigetragen. Er meldete der Polizei verdächtige Vorgänge in der Bahnhofstraße. Polizeibeamte stellten an einer Garage einen Mann, der in seinem Fahrradanhänger bereits passend gekürzte Kabel zusammengepackt hatte. Gegen ihn läuft nun eine Anzeige.

Zehn Temposünder erwischt

Lebus. Bei Geschwindigkeitskontrollen in und um Lebus hat die Polizei am Sonnabend Nachmittag zehn Fahrzeugführer herausgewunken, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h (innerorts) beziehungsweise 80 km/h überschritten hatten. Am schnellsten war laut Polizeibericht eine junge Fahrerin, die außerorts mit 103 km/h gemessen wurde – bei erlaubten 80 km/h.

VW Tourangestohlen

Jahnsfelde. Ein VW Touran ist am späten Freitagabend vom Landgasthaus Jahnsfelde an der B1 gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte die Besitzerin den schwarzen Kompaktvan auf dem dortigen Parkplatz abgestellt; als sie wieder losfahren wollte, war der Wagen weg. Geschätzter Schaden laut Polizei: 5000 Euro.