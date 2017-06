Polizeibericht Neuruppin vom 26.06.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (RA) In der Nacht von Donnerstag zu Freitag hebelten bisher noch unbekannte Täter ein Fenster der Agrargenossenschaft in Wuthenow auf und drangen in das Gebäude ein. Der Versuch, einen Tresor aufzuknacken, misslang jedoch. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Betrunkener Mann drehte durch

Neuruppin (RA) Ein betrunkener 27-Jähriger bespritzte am Sonntag gegen Mitternacht am einem Kreisverkehr in Neuruppin vorbeifahrende Autos mit Flüssigkeit. Ein 31-Jähriger ließ sich das nicht gefallen, hielt an und geriet mit dem Betrunkenen in eine Rauferei. Dabei wurde er verletzt. Das Opfer wurde ins Krankenhaus gebracht, der Täter wurde von der Polizei mit blutender Nase an seiner Wohnanschrift angetroffen. Als die Beamten einen Rettungswagen anforderten, wehrte dieser sich vehement und wurde in die Psychiatrie eingewiesen. Drei Strafanzeigen wurden aufgenommen.