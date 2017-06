Mit Rauschbrille ins Bewusstsein

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1584276/

Acht Bier innerhalb von sechs Stunden: macht bei einem Körpergewicht von 85 Kilo 1,8 Promille. Daniel, 17 Jahre, verbringt in diesem Zustand mindestens ein Wochenende im Monat. Seinen Nachnamen möchte der Schüler nicht in der Zeitung lesen - ein bisschen unangenehm ist ihm sein Alkoholkonsum dann doch. "Ich hab's mir schon gedacht", kommentiert er den Blutalkoholwert, den Sozialarbeiter Matthias Bendig vom Jugendclub Nord aus Körpergewicht, reinem Alkoholwert und der Trinkdauer mit Hilfe eines Promillerechners ermittelt hat. Mit dem Präventionsprogramm "Straße der Sucht" ist Bendig häufig an Schulen unterwegs; am Montag klärte er Jugendliche auf dem Marktplatz über die Folgen ihres Alkoholkonsums auf.

"Alkohol, aber mit Genuss", sagt Günter Lehmann von den Fürstenwalder Brau-Freunden. Der Verein, der die Aktionen anlässlich des Weltdrogentages organisiert hat, wirbt für einen gesundheitsverträglichen Biergenuss. Dafür hat er sich nicht nur die Unterstützung der Mobilen Jugendarbeit der Caritas, des Nordclubs und der Stadtjugendpflegerin gesichert - Akteure, die den Weltdrogentag in der Vergangenheit mit Informationsangeboten begleitet haben. Mit Minigolf, Straßenfußball und Basketball luden am Montagnachmittag auch die Vereine BSG Pneumant und Wood Streets Giants zum Sporteln ein.

Die Torschüsse und Grätschen von vier Jugendlichen verfolgt Kerstin Teichmann in sicherem Abstand zum eingezäunten Spielfeld. Die Sozialpädagogin ist mit ihren Schülern vom Fürstenwalder Aus- und Weiterbildungszentrum gezielt zum Marktplatz gekommen. "Die Jugendlichen besuchen auch häufig Präventionsveranstaltungen der Polizei", sagt sie. Es sei wichtig, sie für die Themen Drogen und Alkoholmissbrauch zu sensibilisieren.

Wie sehr ein paar Bier, Cocktails oder alkoholische Mixgetränke die Sinne vernebeln, erlebt an einem Stand neben dem Alten Rathaus Leon Odoy. Bunte Stoffsäckchen fliegen in alle Richtungen, nur den König, den Piraten oder den Clown auf der Zielscheibe vermögen sie nicht zu treffen. Kein Wunder: Mit 1,3 Promille ist der 18-Jährige unterwegs - dabei hat er gar nichts getrunken.

"Die Rauschbrille vermittelt spielerisch, wie die Sinne unter Alkoholeinfluss funktionieren", sagt Jugendarbeiter Ingo Taboga. Testperson Leon drückt er jetzt eine Art Taucherbrille in die Hand, die das Sehen unter 0,8 Promille simuliert. Die Trefferquote auch hier: bescheiden. "Erschreckend, dass 0,8 Promille früher noch die Grenze fürs Autofahren war", sagt Taboga.

Sich mit Alkohol im Blut hinters Steuer setzen - die Miene von Leon Odoy wird plötzlich ernst - würde er nie. Zu gut kenne er die anderen, mit dem Konsum von Alkohol verbundenen Sinnesbeeinträchtigungen. Trotzdem: Ein paar Bierchen mit Freunden am Wochenend, die vergrault ihm die Rauschbrille nicht.