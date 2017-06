Parkende Lkw belasten Dörfer

artikel-ansicht/dg/0/

Ranzig/Tauche (MOZ) Weil Parkflächen entlang der Bundesstraße 87 fehlen, verlagern immer mehr Lkw-Fahrer ihre Pausen in die Orte am Wegesrand. Seitdem auf der viel benutzten Strecke von Frankfurt (Oder) nach Torgau (Sachsen) ein Seitenstreifen am Tiefen See zwischen Beeskow und Ranzig (Oder-Spree) gesperrt wurde, parken zahlreiche Trucker in den Gemeinden Ranzig, Trebatsch und Mittweide.