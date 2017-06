Geburtstag eines Gotteshauses

artikel-ansicht/dg/0/

Neu Zittau (MOZ) Sie steht so mitten im Dorf, als wäre Neu Zittau um sie herum gebaut worden. Dabei ist die Neu Zittauer Kirche rund 15 Jahre nach der Gründung des Seidenspinner-Orts errichtet worden. Am Sonnabend wird der 250. Geburtstag gefeiert - mit Bischof Markus Dröge und den Thüringer Sängerknaben.

artikel-ansicht/dg/0/1/1584279/

Die Kirche liegt ihnen am Herzen: Andreas Heibuch (links), der Vorsitzende des Fördervereins, und Rainer Landowski, der den Gemeindekirchenrat leitet

Die Kirche liegt ihnen am Herzen: Andreas Heibuch (links), der Vorsitzende des Fördervereins, und Rainer Landowski, der den Gemeindekirchenrat leitet © MOZ/Joachim Eggers

Die Frage, wann er zum ersten Mal in die Kirche ging, wie er sie aus seiner Kindheit erinnert, kann Rainer Landowski nicht beantworten. Dabei weiß er sonst alles mögliche über das Gotteshaus. Im Leben des alteingesessenen Neu Zittauers gehörte die Kirche immer dazu, und heute ist Landowski Vorsitzender des Gemeindekirchenrats.

Bei Andreas Heibuch ist das anders. Er kommt aus einer nicht kirchlich geprägten Familie und weiß noch, wie sein Freund Rainer Landowski ihn eines Tages mitnahm, um die Glocke in der Kirche zu läuten. Heibuch ist heute Vorsitzender des 14-köpfigen Fördervereins der Kirche, dem auch Landowski angehört. Ein Gottesdienst wird heute noch einmal im Monat in der Kirche gefeiert, sonntags um 14 Uhr. Die Kirchengemeinde geht reihum auch in die anderen Gotteshäuser, die zu ihr gehören, nach Gosen und Wernsdorf. Die Besucherzahlen könnten höher sein, sagt Landowski.

Da ist die Tätigkeit des vor 14 Jahren gegründeten Vereins ein willkommener Baustein, um Leben in die Kirche zu bringen. Bisher passiert das nur im Sommerhalbjahr - weil es im Winter zu kalt ist. Dennoch hat der Verein über die Jahre exakt 93 656,07 Euro an Spenden eingeworben - Geld, das die Besucher der grundsätzlich kostenfreien Kulturveranstaltungen zur Verfügung gestellt haben. Die Ausgaben für die Künstler waren mit 17 652,78 Euro deutlich niedriger, sodass Mittel für verschiedene Sanierungsprojekte mobilisiert werden konnten, zum Beispiel für den Dachstuhl und die Kirchentüren. Das große Projekt im Jubiläumsjahr ist es, eine Heizung einzubauen. "Wir hoffen, dass wir dieses Jahr zum Adventsmarkt heizen können", sagt Heibuch.

Jetzt steht vor den Ehrenamtlichen aber erst einmal die Feier am Sonnabend, deren Vorbereitung schon viel Zeit gekostet hat und immer noch kostet. Der Termin hat sich stark nach dem Kalender von Landesbischof Markus Dröge gerichtet, der im Gottesdienst von Erkners Pfarrer Carsten Schwarz - einen eigenen Geistlichen hat die Kirchengemeinde nicht mehr - die Predigt halten wird. Dieser Festgottesdienst beginnt um 15 Uhr, danach sind die Teilnehmer zu Kaffee und Kuchen auf dem Vorplatz und im angrenzenden Gemeindehaus eingeladen. Um 18 Uhr folgt der kulturelle Höhepunkt: ein Konzert der Thüringer Sängerknaben.

Zu dem Auftritt der 52 Sänger ist es aufgrund der Verbindungen eines Neu Zittauers gekommen, der diesem Ensemble selbst einst angehörte, berichtet Heibuch; es ist der Komponist Kurt Dietmar Richter. Auch einige seiner Werke werden gesungen. Zu den praktischen Herausforderungen für die Organisatoren gehört, die Sänger und ihre sechs Begleiter unterzubringen. Dank einer Förderung des Landkreises können die Gäste im Störitzland einquartiert werden.