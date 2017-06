"Ich war sehr frustriert"

artikel-ansicht/dg/0/

Im großen Saal des Moabiter Schwurgerichts wird der Video-Beweis noch einmal vorgespielt, der Ende 2016 die ganze Nation in Rage brachte. Zu der schon durch das Internet bekannten Aufnahme hat die Staatsanwaltschaft weitere Sequenzen mitgebracht. Sie zeigen den halsbrecherischen Sturz des Opfers von vorn. Mit ungeheurer Wucht schleudert die junge Frau kopfüber die Treppe hinunter und landet erst sechs bis sieben Betonstufen später auf Armen, Oberkörper und Kopf.

Den Zuschauern im Gericht stockt vor Entsetzen der Atem. Doch Svetoslav S. schaut nicht hin. Der Angeklagte mit dem dunklen Narbengesicht lässt seinen Kopf hängen. Durch die Überwachungsbilder ist er bundesweit als Treppentreter bekannt geworden. Nun sitzt er in einer Glaskabine. Die Tat hat der 28-Jährige Minuten zuvor schriftlich über seinen Anwalt gestanden. An den Angriff habe er jedoch keine Erinnerung.

"Ich kann mir nicht erklären, wie es dazu kam." Denn in der besagten Nacht, als er seinem Opfer völlig unvermittelt in den Rücken trat, sei er betrunken und im Drogenrausch gewesen. Als Mutter und Schwester ihm das Video gezeigt hätten, das die Polizei erst Wochen später veröffentlichte, sei er geschockt gewesen. "Ich fand das selbst grauenhaft. Es tat mir sehr Leid um die Frau. Ich werde mich auch persönlich bei ihr entschuldigen."

Zu weiteren Vorwürfen, mehrmals in der Öffentlichkeit vor Frauen masturbiert zu haben, wollte sich der Angeklagte am Montag gar nicht äußern. Zum Tattag des Fußtritts machte der Bulgare, der 2015 als Wanderarbeiter nach Berlin kam, allerdings schon einige Angaben. An dem besagten Abend habe er sich im Wedding mit drei Brüdern und weiteren bulgarischen Bekannten getroffen und Bier und Wodka getrunken. Auf einem Hinterhof sowie in Cafés in Schöneberg und Neukölln seien dann auch Haschisch, Crystal Meth und Kokain dazu gekommen. "Mein älterer Bruder hat mich an dem Abend immer wieder provoziert, weil ich eine Affäre mit der Schwester seiner Frau hatte", berichtet S. Zudem habe er Streit mit seiner Frau gehabt. "Ich war sehr frustriert".

Svetlanka M. bestätigt vor Gericht die Aussagen ihres Manns. Im Alter von 15 Jahren wurden beide verheiratet. "Er war früher sehr in Ordnung und hat uns gut behandelt", sagt die Mutter von drei Kindern. Doch 2008 habe ihr Mann einen schweren Unfall gehabt und sei in Bulgarien am Kopf operiert worden. "Seitdem hat er sich stark verändert." Hätte immer mehr Alkohol getrunken, Drogen genommen und sei dann sehr aggressiv geworden, berichtet die Bulgarin, die in Berlin vom Kindergeld lebt.

Am Tattag sei ihr Mann nach der Arbeit auf dem Bau nur zum Duschen nach Hause gekommen, um dann wie fast täglich mit seinen Freunden um die Häuser zu ziehen. Gegen 23 Uhr hätten beide nochmal am Telefon gestritten. "Er ist dann um zwei Uhr nachts total besoffen nach Hause gekommen. Er konnte nicht mehr reden. Ich habe ihm die Schuhe ausgezogen", berichtet Svetlanka M. mit Hilfe eines Dolmetschers.

Auch der jüngere Bruder des Angeklagten will sich im Zeugenstand zwar nicht an Einzelheiten der Tat, aber an Details zu Alkohol- und Drogenkonsum erinnern. Die Richter lassen schnell durchblicken, dass sie Zweifel solchen Darstellungen haben. Denn ein Rauschzustand kann zu einer verminderten Schuldfähigkeit und damit zu einem niedrigeren Strafmaß führen. Doch auch auf den Videos sieht man Svetoslav S. nicht torkeln. Ziemlich zielstrebig läuft er der Frau auf der Treppe hinterher. Nachdem er der völlig arglosen 26-Jährigen brutal ins Schulterblatt getreten hat und sie die Treppe hinunter fällt, nimmt er einen Zug aus der Zigarette, und geht wieder hinauf.

Die Frau erlitt einen Armbruch und eine Platzwunde am Kopf. Laut Anklage hätte der Sturz aber auch tödlich enden können. So drohen dem Angeklagten bis zu zehn Jahre Haft.