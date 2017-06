Bosch als Kronzeuge im BER-Brandschutzstreit

artikel-ansicht/dg/0/

"Der Flughafensonderausschuss sollte aus erster Hand erfahren, welche Probleme es bei der Fertigstellung der Brandmeldeanlagen gibt, ob sie lösbar sind und was in diesem Fall erforderlich ist, um sie zu lösen", sagt Axel Vogel, Chef der Landtagsfraktion Bündnis 90/Grüne, am Montag. Ohne Brandmeldeanlagen könne der BER nicht eröffnen. Und ohne Eröffnung müsse die Flughafengesellschaft (FBB) weiterhin jährlich 360 Millionen Euro Verlust ausgleichen - so viel kosten der Unterhalt und damit verbundene Mindereinnahmen, warnte Vogel.

Die Firma Bosch versucht sich seit Jahren an der Inbetriebnahme der Brandmeldeanlagen am BER und hatte Medienberichten zufolge Ende Mai mit Kündigung gedroht, weil permanente Planungsänderungen "bereits bestehende Leistungen zerstören" würden. Eine Woche später reagierte die Flughafengesellschaft - mit einer Erklärung, dass der Konzern geforderte Leistungen nicht erbracht habe und 80 000 Euro nicht ausgezahlt würden. Zudem setzte die FBB Bosch damit unter Druck, pro Verzugstag bis zu einer Million Euro zu fordern, was das Unternehmen dazu provozierte, alle Planungstermine abzusagen und die Arbeit komplett verweigern zu wollen. BER-Chef Engelbert Lütke-Daldrup hat die Differenzen mit Bosch inzwischen gegenüber dem RBB bestätigt und als normal bezeichnet. "Da ruckelt es auch manchmal, weil die Interessen nicht immer die gleichen sind", sagte Lütke-Daldrup und machte einen Eröffnungstermin davon abhängig, ob es gelingt, sich mit den beteiligten Firmen über Restbauleistungen und Termine zu einigen.

Im BER-Sonderausschuss am 10. Juli soll Bosch nach Vorstellungen der Grünen Klartext reden. Dort müsse auch zur Sprache kommen, warum auf der BER-Baustelle noch immer Firmen auf Stundenbasis und nicht im Rahmen von Werkverträgen arbeiten. Vogel will zudem dem Vorwurf von Bosch nachgehen, dass Pläne seitens der Auftraggeber ständig geändert würden und erhofft sich von den Aussagen im Ausschuss grundsätzliche Informationen über den Auftrag von Bosch sowie den Grad der Abarbeitung.

Ursprünglich sollte er Flughafen bereits am 3. Juni 2012 in Betrieb gehen. Der Termin musste nach Problemen mit der Brandschutzanlage wieder abgesagt werden. Selbst eine Eröffnung 2018 ist inzwischen fraglich.