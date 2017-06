Auf Herz und Nieren

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (MOZ) In welchem Krankenhaus bin ich bei welcher OP am besten aufgehoben? Dieser einfachen Frage stellt sich ein am Montag präsentiertes Online-Portal. Die dort gegebenen Antworten sind dann aber doch etwas komplizierter.

artikel-ansicht/dg/0/1/1584285/

Im Herzzentrum Cottbus sind im Jahre 2015 mehr als neun Prozent der Patienten nach einer kombinierten Herzklappen- und Bypass-Operation noch im Krankenhaus gestorben. Im Herzzentrum Bernau waren es sogar 15,8 Prozent, während der Bundesdurchschnitt für diese OP bei 5,3 Prozent Sterblichkeit lag. Diese Daten kann man mit ein paar Klicks im neuen Krankenhausspiegel Brandenburg finden.

Sind die hiesigen Herzkliniken also unsicher? Nein, gleich unter dem Diagramm mit den Zahlen werden diese in einer einfachen Sprache erläutert: "In keinem Fall haben die Prüfbehörden die Behandlungsqualität beanstandet. Die verstorbenen Patienten waren aufgrund der Schwere ihrer Erkrankung sehr gefährdet", heißt es dort.

Egal ob Herz-OP, Eingriffe an der Halsschlagader oder Geburtshilfe - nie zuvor gab es so leicht erreichbar so viele Daten zur Qualität der Brandenburger Krankenhäuser. Und dazu die entsprechende Einordnung der Zahlen. "Wir sind zur Erhebung der Daten ohnehin gesetzlich verpflichtet. Sie liegen also vor, allerdings an vielen Stellen im Internet verteilt", erklärt Dr. Detlef Troppens, Chef der Oberhavel Kliniken und Vorstandsvorsitzender der Landeskrankenhausgesellschaft.

Mit dem neuen Portal führe man die Daten nun zusammen und erkläre sie für Laien verständlich und mit jeweils wenigen Klicks im Netz erreichbar, sagt Troppens. Das Ziel sei mehr Transparenz, "denn die bringt mehr Qualität".

So erfahren die Besucher der Seite, dass die Kaiserschnittrate bei Geburten in den Kliniken in Templin (39,8 Prozent) und in Eisenhüttenstadt (38,3 Prozent) landesweit am höchsten ist, während sie im Potsdamer St. Josefs-Krankenhaus bei nur 21,7 Prozent und im Eberswalder Forßmann-Krankenhaus bei 24,5 Prozent liegt. Basis sind jeweils Daten aus dem Jahre 2015. Das Portal wird nun fortlaufend aktualisiert.

Die Seite zeigt auch, wo es möglicherweise in manchen Bereichen Defizite bei der Qualität gibt. So haben einige Häusern offenbar Reserven, wenn es darum geht, Patienten mit Lungenentzündung innerhalb von 24 Stunden nach der Einweisung wieder zu mobilisieren.

Auch gilt es beispielsweise als erstrebenswert, dass Patienten nach einem Oberschenkelhalsbruch innerhalb von 48 Stunden operiert werden. Das Krankenhaus Eisenhüttenstadt, die Immanuel Klinik Rüdersdorf und die Ruppiner Kliniken haben hier einen roten Punkt. Das heißt "qualitativ auffällig". So ist es zum Beispiel in Eisenhüttenstadt in mehr als jedem dritten Fall nicht gelungen, jene Frist einzuhalten. Die Klinik nimmt dazu auf der Seite sogleich Stellung: Demnach seien die Auffälligkeiten allein auf die individuelle Situation der jeweiligen Patienten zurückzuführen. Zur Erklärung: Nehmen Patienten bestimmte Medikamente ein, müssen diese vor einer OP erst vom Körper abgebaut werden.

Was nutzen nun die Daten, wenn sie so schwierig zu deuten sind? "Als kleines Haus ist es für uns schwierig, aktiv über unsere Angebote und unsere Qualität zu informieren", sagt Kathrin Möbius, Geschäftsführerin des Krankenhauses Spremberg. Deshalb sei diese Vergleichsplattform wichtig. "Und ohne Kritik gibt es keine Verbesserungen", sagt sie mit Blick auf eventuelle schlechtere Bewertungen.

Die Landeskrankenhausgesellschaft geht durchaus davon aus, dass Kliniken mit Top-Bewertungen für bestimmte Eingriffe nun mehr Zulauf bekommen, während Häuser mit weniger guten Daten sich gegebenenfalls kritischen Nachfragen der Patienten stellen müssen. Falsch wäre es jedoch, diese Kliniken zu meiden, so Troppens. Er appelliert an die Bürger: "Hinterfragen Sie, was in den Häusern geschieht, aber bedenken Sie, dass es für die Daten Gründe geben kann, die nicht auf eine schlechte Qualität zurückzuführen sind."

Nach Angaben der Krankenhausgesellschaft machen bei dem Portal 36 und damit 70 Prozent der vergleichbaren Kliniken mit. "Die Teilnahme ist freiwillig", betont Detlef Troppens. "Einige Häuser nutzen andere Systeme für die Qualitätsprüfung." Als Betreiber der Internetseite sei man aber bemüht, weitere Kliniken ins Boot zu holen.

Das Helios Klinikum Bad Saarow ist zum Beispiel bislang nicht dabei, erklärt aber auf Nachfrage dieser Zeitung am Montag prompt, dass sich das jetzt ändern werde. "Wir bedauern es sehr, dass unser Klinikum im Krankenhausspiegel nicht aufgeführt ist", teilt eine Sprecherin mit. "Wir werden uns sofort bemühen, dort unsere Qualitätszahlen abbilden zu können." (Mit Adleraugen)

www.krankenhausspiegelbrandenburg.de