Aus dem Zweikampf wird ein Dreikampf

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Aus einem Zweikampf um den Chefsessel im Eisenhüttenstädter Rathaus könnte doch wieder ein Dreikampf werden. Thomas Rein aus dem Ortsteil Fürstenberg und Mitglied der Freien Demokratischen Partei (FDP) möchte sich ebenfalls als Kandidat aufstellen lassen. Er selbst bestätigte diesen Plan am Montag gegenüber der Märkischen Oderzeitung. In den kommenden Tagen entscheide sich, ob diese Kandidatur über die Partei laufen werde oder aber ob er dafür 64 Unterschriften von Bürgern sammeln müsse, erklärte der 56-Jährige.

artikel-ansicht/dg/0/1/1584286/

"Ich möchte mich aber nicht nur als Bürgermeisterkandidat aufstellen lassen, sondern auch tatsächlich Bürgermeister werden", betonte der selbstständige Diplomingenieur. Schon vor Monaten seien Menschen an ihn herangetreten und hätten ihn gefragt, ob er das nicht machen wolle, erzählt er. Als es jedoch zunächst drei Kandidaten gab, habe er gezögert. Doch mit dem Rückzug von Tim Gräsing, der der Jüngste unter den Kandidaten gewesen wäre, verstärkten sich diese Anfragen wieder und auch er habe plötzlich wieder die Notwendigkeit gesehen, sich tatsächlich einzumischen, sagt Thomas Rein.

Alt eingesessenen Eisenhüttenstädtern ist dieser Name in der Lokalpolitik längst kein unbekannter mehr. Bereits kurz nach der Wende saß Rein als Mitglied der FDP in der Stadtverordnetenversammlung. Von 1990 bis 1994 war er Amtsleiter für Bauordnung und Beigeordneter - also Stellvertreter - des Bürgermeisters in der Eisenhüttenstädter Stadtverwaltung, nach 1994 war er bis zur Selbstständigkeit Oberbauleiter. Im Jahr 2004 kandidierte er zudem für den Brandenburger Landtag.

In den vergangenen Jahren ist es politisch gesehen ruhiger um Thomas Rein geworden. "Ich bin wegen der Arbeit viel auf Achse", erklärt er, fügt aber hinzu, dass er noch immer den Freien Demokraten angehöre und auch Kontakte zu Parteimitgliedern in der Region pflege.

Sollte es mit der Kandidatur für das Bürgermeisteramt klappen, wäre Rein der Dritte, der sich für diesen Posten im September zur Wahl stellt. Neben ihm wollen auch Frank Balzer (SPD) sowie Amtsinhaberin Dagmar Püschel (Die Linke) die Wähler von sich überzeugen.

Noch bis 20. Juli ist Zeit, sich als Bewerber für die Bürgermeisterwahl im Rathaus eintragen zu lassen.