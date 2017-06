Falkenseerin mit prämiertem Forscherdrang

artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee/Berlin (MOZ) Junge Forscherinnen ausgezeichnet: Die Falkenseerin Eva Wellmer (15)und die Paderbornerin Judith Löcke (16), die beide schon gemeinsam beim Weltfinale der World Robot Olympiad in Katar im Jahr 2015 erfolgreich abgeschnitten hatten, haben nun beim Wettbewerb "Jugend testet 2017" in der Kategorie Produkttests den ersten Platz errungen . Sie können sich zudem über eine Prämie in Höhe von 2.500 Euro freuen. Teilgenommen hatten bundesweit rund 1800 junge Leute im Alter zwischen 12 und 19 Jahren. Sie testeten Alltägliches und Ausgefallenes.