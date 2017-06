Wasserpflanzen machen Werlsee dicht

artikel-ansicht/dg/0/

Grünheide (MOZ) Ein dichter Teppich aus Wasserpflanzen bedeckt große Teile des Werlsees in Grünheide. Stellenweise ist die Schicht so fest, dass Wasservögel darauf laufen und Nester bauen können. Anlieger fragen sich, ob sie überhaupt noch gefahrlos baden gehen können.

artikel-ansicht/dg/0/1/1584288/

"Das ist noch nie dagewesen. Man fragt sich ja, ob man überhaupt noch baden gehen kann", sagt Hannelore Hoffmann. Seit mehr als 50 Jahren wohnt die 70-Jährige in der Werlseestraße am Werlsee. Um vom Steg aus einige Meter schwimmen zu können, haben die Männer ihrer Familie eine Schneise vom Kraut befreit. "Schubkarrenweise haben wir die Pflanzen rausgeholt", sagt Hannelore Hoffmann. Sie und andere fragen sich auch, was die explosionsartige Ausbreitung der Pflanze auslöst. "Stickstoff" laute eine Vermutung. "Ich gehe nicht mehr baden. Mir ist das zu eklig", sagt Heidrun Mietzlaff, die seit sieben Jahren am See wohnt. Eine Nachbarin, die oft schwimme, habe Ausschlag bekommen, schildert sie.

Bootfahrern bereitet der Bewuchs ebenfalls Probleme. "Der Motor geht einfach aus", sagt etwa Jörn Krüger. "Fast alle Seen sind jetzt so zugewachsen", sagt Reeder Michael Kutzker. Seine Schiffe bahnen sich den Weg noch durch die Pflanzen. "Man muss immer mal rückwärts fahren, dann wickelt das Zeug sich wieder ab", weiß er. Währen der Krautteppich sich früher auf den Möllensee beschränkte, ziehe er sich jetzt schon bis auf den Müggelsee. Auch vom Flakensee in Woltersdorf melden Anwohner Krautteppiche. Zu DDR-Zeiten seien bei solchen Problemen Kraut-Schneidegurte eingesetzt worden, erinnert sich Kutzker. "Früher fuhren auch mal zwei Schiffe nebeneinander, zwischen denen eine Kette gespannt war, die das Kraut abriss", ergänzt er. Heute kümmere sich niemand um so etwas.

Diesen Eindruck haben auch Hannelore Hoffmann und andere Anlieger. "Ich habe mich schon an Wasser- und Schifffahrtsamt, Umweltamt in Beeskow, Ordnungsamt der Gemeinde und, auf Empfehlung, an den Berliner Senat gewandt", nennt sie ihre Bemühungen. Bislang sei alles ohne Erfolg geblieben.

Ines Schmidt, Sachgebietsleiterin Hygiene und Umweltmedizin der Kreisverwaltung, teilt auf MOZ-Nachfrage mit, dass es sich bei den weiß blühenden Pflanzen um Wasserhahnenfuß handelt. Ursache der starken Entwicklung seien die guten Wetterbedingungen, Sonneneinstrahlung, Nährstoffangebot, Wassertiefe und Wassertemperatur. "Eine Gesundheitsgefahr ist nicht abzuleiten", sagt Ines Schmidt. "Wenn man durch die Pflanzen schwimmt, könnte höchstens der mechanische Reiz an der Haut Pickel auslösen", vermutet Jacqueline Rücker von der Bad Saarower Zweigstelle des Lehrstuhls für Gewässerschutz der BTU Cottbus.

Aus dem Grünheider Rathaus teilte Sprecherin Ariane Kaatz mit: "Wir dürfen uns um das Kraut im Werlsee gar nicht kümmern, weil es sich um eine Bundeswasserstraße handelt und wir nicht zuständig sind." Allerdings sei der See lediglich eine "Nebenwasserstraße", erklärt Michael Scholz, Leiter des Wasserstraßenschifffahrtsamts Berlin. "Schifffahrt ist dort möglich, so lange sie eben möglich ist. Wenn es Verkrautung gibt, ist das so. Wir machen da nix." Das WSA verfüge auch nicht über Entkrautungsschiffe - dafür aber der Berliner Senat und das Landesumweltamt. Vom Landesumweltamt war am Montag bis zum Redaktionsschluss keine Stellungnahme zu erhalten.

"Wir ziehen als Schleppe ein großes Messer hinterm Boot her, machen so eine Schneise frei und entsorgen das Kraut in der Tonne", sagt Eberhard Rüdiger, dessen Familie ein Bootshaus am Werlsee besitzt. Andererseits, betont er, gehören die Pflanzen eben zur Natur. "Für die Fische und ihre Brut sind sie perfekt zum Verstecken", ergänzt er. "Das Kraut zeigt, dass bei uns die Natur in Ordnung ist." Zudem würden die weißen Blüten wunderbar duften.