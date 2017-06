Linke hat Gesprächsbedarf

artikel-ansicht/dg/0/

Nauen (MOZ) Die Linke in Nauen ist etwas verstimmt: Nach der Rede des SPD-Bürgermeisterkandidaten Oliver Kratzsch während des Kreisparteitags in der Funkstadt am Samstag, dort hat er etwa die Pläne des CDU-Bürgermeisterkandidaten Eckart Johlige zum kommunalen sozialen Wohnungsbau kritisiert, haben sich die Vertreter der Linken beunruhigt gezeigt. Warum? Gerade dieser Aspekt ist Bestandteil einer Zielsetzung des Stadtverbandes. Der Vorstand der Partei hat nun Gesprächsbedarf, schließlich wird Kratzsch von den Linken nach einem bereits im Dezember gefassten Beschluss als Kandidat unterstützt.

"Wir sind irritiert über die Aussagen von Oliver Kratzsch und werden darüber reden müssen. Allerdings wird es trotzdem keinen eigenen Kandidaten der Linken geben", sagte Susanne Schwanke-Lück auf Anfrage gegenüber dieser Zeitung. In einer Mitteilung vom Sonntag hatte sich der Ortsvorsitzende Thomas Lück bereits verwundert gezeigt. "Der Bürgermeisterkandidat der SPD greift den der CDU an, weil der in den sozialen Wohnungsbau investieren will? Wir haben uns bewusst gegen eine eigene Kandidatin entschieden. Das heißt aber nicht, dass wir keine Vorstellungen haben, wie es in Nauen in den nächsten Jahren weitergehen soll."

So tritt die Linkspartei nicht nur den sozialen Wohnungsbau ein, sondern auch für die Fortschreibung des Leitbildes für Nauen, die Wiederbelebung der Altstadt, Wiederansiedlung eines Wochenmarktes oder etwa die Verbesserung der Sauberkeit. Auch die soziale Infrastruktur mit Blick auf Schulen, eine zeitnahe Kita-Versorgung oder die konsequente Fortsetzung der Schulsanierung steht unter anderem genauso auf dem Programm, wie eine stärkere Bürgerorientierung der Verwaltung. "Wir wissen, nicht alles wird so und sofort umsetzbar sein. Aber wir alle wollen die Stadt Nauen mit ihren Ortsteilen weiterentwickeln", meinte Thomas Lück. Und: "Wir verknüpfen mit unserer Unterstützung von Oliver Kratzsch bestimmte Erwartungen an die zukünftige Kommunalpolitik."