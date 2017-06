Eva Kindermann ist nun Deutsche Meisterin

artikel-ansicht/dg/0/

Neumünster (RA) Am Wochenende holte die Fehrbellinerin Eva Kindermann bei den die Deutschen Meisterschaften im Behindertensportkegeln in Neumünster die Goldmedaille. Sie spielte mit Peter Kindermann auch im Mannschaftswettbewerb.

Nach Rang zwei im Vorjahr war die Keglerin des SV 90 Fehrbellin in diesem Jahr nicht zu schlagen. Mit 726 Holz nach 100Würfen konnte sie freudestrahlend die edelste Medaille in Empfang nehmen. Silber und Bronze gingen mit 712 beziehungsweise 707 Holz an Elke Parthie (Flensburg) und Waltraut Barsch (Faßberg).

Nach Rang sieben im Vorjahr wollte ihr Ehemann Peter Kindermann diesmal einen Podestplatz erkämpfen. Mit 715 Holz verfehlte er dieses Ziel denkbar knapp. Ihm fehlte ein Holz zur Bronzemedaille, die Joachim Gebauer (Celle) holte. Deutscher Meister wurde mit 724 Holz Wilhelm Gehrdt (Glückstadt) vor Manfred Intemann (Rotenburg). Am Ende sollte der Rhinstädter von den deutschen Titelkämpfen doch noch seine Medaille im Heimgepäck haben. Als Spielgemeinschaft Vetschau/Fehrbellin ging auch er im Teamwettbewerb auf Medaillenjagd. Mit 4323 Holz holte sich seine Mannschaft die Bronzemedaille. Zum erfolgreichen Sextett gehörten neben Eva (711) und Peter (720) Kindermann die Vetschauer Alexander Gresch (728), Elke Krüger (722), Detlef Liebetanz (727) und Jörg Gresch (715). Deutscher Meister wurde der SSV Hagen mit 4344 Holz. Nur zwei Holz mehr als die SG Vetschau/Fehrbellin hatte der Vizemeister die Spielgemeinschaft Lübeck/Glückstadt.