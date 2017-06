Fördermittel für mehr Elektromobilität fließen

artikel-ansicht/dg/0/

Havelland (MOZ) E-Zapfsäulen im Kreisgebiet: Der Landkreis Havelland hat einen Fördermittelbescheid in Höhe von 60.000 Euro erhalten. Mit dem Geld aus Bundesmitteln soll zunächst ein Konzept für mehr Elektromobilität erarbeitet werden. 15.000 Euro muss die Verwaltung gemäß des nun bewilligten Antrags beisteuern, wie Landrat Roger Lewandowski (CDU) am Montag während der Sitzung des Kreistags in Rathenow bestätigte.