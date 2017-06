Mit Drogen und berauscht unterwegs

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Gegen zwei Fahrradfahrer aus Eisenhüttenstadt ermittelt die Polizei nach Kontrollen am Sonntagabend und am Montagfrüh. Zunächst wurde ein 38-Jähriger in der Buchwaldstraße angehalten. Wie sich herausstellte, hatte er Betäubungsmittel bei sich. Das Fahrrad erwies sich zudem als in Berlin gestohlen. Nun muss er sich wegen Diebstahls und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Im zweiten Fall stoppte die Polizei am Montagmorgen ein 40-jährigen Fahrradfahrer in der Beeskower Straße. Er hatte einen Atemalkoholwert von 2,17 Promille aufzuweisen. Er musste zur Blutprobe ins nahe gelegene Krankenhaus.