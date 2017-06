Teilnehmer-Rekord erwartet

artikel-ansicht/dg/0/

Storkow (MOZ) Der traditionelle Storkower Triathlons steht am Sontag wieder auf dem Programm. Erwartet werden in der Storchenstadt vorwiegend Sportlerinnen und Sportler aus dem Raum Berlin und Brandenburg. Das Start- und Zielgelände befindet sich wie immer auf dem Gelände des Strandbades in Storkow.

Auch bei der 14. Auflage dieser Traditionsveranstaltung wird der Triathlonverein Fürstenwalde (TVF) dafür sorgen, dass die Athleten beste Voraussetzungen auf der Strecke, im Wechselgarten und im Ziel vorfinden. Die Organisation zum Triathlon ist bereits seit Wochen in vollem Gange. Bisher haben sich bereits rund 520 Sportler für den Wettkampf angemeldet, damit könnte am Sonntag unter guten Umständen ein neuer Teilnehmerrekord aufgestellt werden. Kurzentschlossene können noch am Wettkampftag darauf hoffen, ab 30 Minuten vor dem jeweiligen Start einen zurückgegebenen oder nicht in Anspruch genommenen Startplatz zu erhaschen.

Der erste Start erfolgt um 9.15Uhr für alle Mädchen und Jungen ab zehn Jahren. Sie müssen die Distanzen von 2000 Meter Schwimmen, fünf Kilometer Radfahren und einen Kilometer Laufen absolvieren. Danach folgen die Staffelwettbewerbe, wo auch viele Familien gemeldet haben, die gemeinsam aktiv sein wollen.Um 10 Uhr werden dann alle für die Sprintdistanz Angemeldeten auf die Strecke 750 m Schwimmen, 20 km Radfahren und 5km Laufen geschickt, um dort ihre Kräfte zu messen.

Beim Hauptwettkampf, bei dem es auch um wertvolle Punkte für den Brandenburg- Cup geht, starten Frauen und Männer ab 18 Jahre über die Distanzen 1,5 km Schwimmen, 40 km Radfahren und 10 km Laufen. Auf diesen Strecken werden auch in diesem Jahr wieder die Landesmeistertitel für Berlin und Brandenburg in den jeweiligen Altersklassenvergeben.

Aufgrund der Veranstaltung kommt es im Raum Storkow zu einer Umleitung des Straßenverkehrs, da die Straße vom Storkower Strandbad bis Reichenwalde sowie nach Wendisch Rietz über Dahmsdorf gesperrt ist. Die ausgeschilderter Umleitung führt über Kolpin.