Seelow (MOZ) Nur noch wenige Tage, dann wollen die Landwirte in Märkisch-Oderland Anfang Juli - und damit etwas früher als üblich - in die Getreideernte 2017 starten. "Wir erwarten gute, aber keine Spitzenerträge", sagt Herrmann Roeber, Geschäftsführer der PdA Alt Zeschdorf. Auf seinen Feldern biete sich trotz der insgesamt guten Wasser- und Wetterlage während der Reifephase sowohl beim Getreide als auch beim Raps ein differenziertes Bild, so der Landwirt.

Den Agrarförderanträgen zufolge, die 463 Landwirtschaftsbetriebe im Landkreis in diesem Jahr für eine Gesamtfläche von 127 544 Hektar gestellt haben, ist die Anbaufläche von Winterweizen mit 34 261 Hektar (Vorjahr: 32 824) zu Lasten von Winterroggen (10 543 ha zu 12 539 in 2016) ausgebaut worden.

Kleiner geworden ist auch die Anbaufläche von Winterraps (18 531 ha zu 20 708 in 2016). Auswinterungsschäden oder eine mangelnde Wasserversorgung im Frühjahr führten dazu, dass Bestände umgebrochen werden mussten, heißt es dazu aus dem Amt für Landwirtschaft und Umwelt (ALU) des Landkreises. Als Ersatz kamen fast nur noch Mais und Sommergerste in Frage. Daher wuchs deren Anbaufläche - auf 22 329 ha Mais zu 20 952 in 2016 und 626 ha Sommergerste zu 363 in 2016.

"Erfreulich" ist für ALU-Amtsleiter Jan Paepke der Anstieg im Anbau von Leguminosen (Erbsen, Lupinen) auf 2418 ha. Denn das ist gut für die Bodenfruchtbarkeit. Hierfür werden vor allem die sogenannten ökologischen Vorrangflächen genutzt. Bei konventionell wirtschaftenden Betrieben müssen sie mindestens fünf Prozent ihrer Ackerfläche ausmachen.

Wenn nun aber, wie durch die EU beschlossen, auf diesen Flächen keine Pflanzenschutzmittel mehr ausgebracht werden dürfen, könnte dieser Anbau zusammenbrechen, befürchtet man im Kreis-Landwirtschaftsamt. Denn ohne Pflanzenschutz ist nach Aussage vieler Betriebe im Landkreis der Leguminosenanbau nicht wirtschaftlich darstellbar.

Wer vermutet hatte, dass mit dem Wegfall der Zuckerrübenquote und -marktpreisbindung diese Feldfrucht faktisch aus Märkisch-Oderland verschwinden würde, hat sich geirrt: Die Anbaufläche hat sich nur etwa halbiert. Sie sank von 2234 ha im Vorjahr auf 1096 ha in diesem. Vermutlich vor allem, weil auch die Rüben in Biogasanlagen vergärt werden.

Während die Sonnenblume, die einst überall im Oderland angebaut wurde, mit 712 Hektar Anbaufläche (2016: 637) weiterhin ein Nischendasein fristet, ist der Hafer mit knapp 1000 ha weiter auf dem Vormarsch. Auf 5976 Hektar wird sonstiges Ackerfutter angebaut, die Kartoffel hingegen nur noch auf 80 ha.

Als interessante "Exoten" nennt die Anbaustatistik des ALU unter anderem Öllein, der auf 133 ha angebaut wird, Buchweizen (106 ha), Soja (35 ha) und Hanf (14 ha, zur Fasergewinnung). Und: Es gibt 87 ha Kurzumtriebsplantagen (Weiden, Pappeln) in Märkisch-Oderland.