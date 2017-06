Den Blutzucker im Blick

artikel-ansicht/dg/0/

Bianca Wander hält die Kopie eines DDG-Geschäftsberichtes in der Hand und zeigt auf eine schwer fassbare Zahl: Laut Statistik haben mittlerweile weltweit 415 Millionen Menschen Diabetes - Tendenz stark steigend. 2040 sollen es 642 Millionen sein. "Da kommt noch einiges auf uns zu, denn auch immer mehr junge Menschen sind von der Lebensstilerkrankung Diabetes Typ 2 betroffen", sagt die auf Zuckererkrankungen spezialisierte Ärztin in der Medizinischen Klinik III am Klinikum.

Diese Entwicklung spiegelt sich auch am Klinikum wieder. Zwischen 2013 und 2016 stieg die Zahl der mit problematischen Blutzuckerwerten behandelten Patienten um 5 Prozent auf 5 200. Die Gründe für die Volkskrankheit sind dabei meist in schlechten Ernährungsgewohnheiten und Bewegungsmangel zu finden, erläutert Dr. Andreas Becker, Chefarzt der Klinik III. "Der Typ-2-Diabetes ist ganz klar ein Wohlstandsphänomen."

Das Problem: Im Unterschied zur autoimmunologischen Stoffwechselerkrankung Diabetes Typ 1 wird der Diabetes Typ 2 oft erst spät oder zufällig erkannt, weil Symptome zunächst fehlen und die Krankheit schleichend fortschreitet. Bleibt sie unerkannt, können die gesundheitlichen Folgen verheerend sein - es drohen Sehschäden bis hin zur Erblindung, Schlaganfall, Herzinfarkt, Beinamputationen aufgrund von Durchblutungsstörungen oder Nierenversagen. "Deshalb ist Früherkennung so wichtig, damit Patienten von Folgeerkrankungen verschont bleiben", sagt Andreas Becker.

Am Klinikum werden alle Diabetes-Patienten schon bei der Aufnahme klar identifiziert - und zwar auch jene, deren auffällige Blutzuckerwerte bislang unentdeckt blieben. Dafür sorgt eine routinemäßige Blutabnahme und ein Test auf erhöhte Glucosewerte. "Sobald ein Blutzuckerwert erhöht ist, haben wir den mit auf unserem Radar", erläutert Chefarzt Andreas Becker. Damit können Patienten sicher sein, dass die Nebenerkrankung Diabetes im Rahmen einer Operation - etwa an Hüfte oder Herz - von Anfang an strukturiert mit berücksichtigt wird, beispielsweise bei der Narkose. Denn gerade in solchen Stresssituationen, so Becker, könne Diabetes zu einem ernsthaften Problem werden.

Für den klinikübergreifenden Ansatz bei der Begleitung von Zuckerpatienten ist das Frankfurter Klinikum nun von der Deutschen Diabetes-Gesellschaft zertifiziert worden. Es erfüllt alle Bedingungen, die die Fachgesellschaft an ein diabetikerfreundliches Krankenhaus stellt: Eine lückenlose Untersuchung aller Patienten, ein diabetologisch versierter Arzt sowie speziell geschultes Pflegepersonal. "Wir haben in zwei Jahren insgesamt 74 Krankenschwestern und -pfleger geschult", berichtet Andreas Becker. Auf jeder Station gibt es mindestens zwei Pflegekräfte, die wissen, wie beispielsweise mit plötzlicher Unter- oder Überzuckerung umzugehen ist.

Mit Sandra Schmidt verfügt das Klinikum darüber hinaus über eine Diabetisberaterin, "die den ganzen Tag im Klinikum unterwegs ist, um Diabetispatienten zu beraten", berichtet der Chefarzt. Die Expertin informiert über den Umgang mit der Krankheit, Risiken und mögliche Spätfolgen, gibt Hilfestellungen beim Spritzen von Insulin, Empfehlungen zu Ernährung und für mehr Bewegung im Alltag.

Der Präsident der DDG, Prof. Dr. Baptist Gallwitz, lobt das Klinikum für seine "fächerübergreifende Diabetes-Kompetenz. Die standardisierten Abläufe sind vorbildlich." Das Markendorfer Klinikum nehme die Nebendiagnose ernst, was dazu beitrage, Komplikationen wie Lungenentzündungen oder Wundheilungsstörungen zu verhindern.

Rechtzeitig erkannt und entsprechend handelt, lasse es sich mit Diabetes gut leben, sagen die Fachmediziner. Damit es - egal ob in jungen Jahren oder im Alter - gar nicht erst zu einer Zuckererkrankung kommt, müsse jedoch jeder einzelne seine Lebensgewohnheiten im Blick behalten. "Im Gegensatz zu früher bewegen wir uns heutzutage viel zu wenig", meint Andreas Becker, der zudem in Sachen Ernährung "eine ballaststoffreiche Mischkost, mit viel Obst, viel Gemüse, Nudeln, Kartoffeln und ab und zu Fisch" empfiehlt.