artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1584310/

Die Präsentation erweist sich beständiger als das Wetter, denn sie fand schon zum 16. Male statt: mit rund 30 Teilnehmern sowie etwa 250 Besuchern - und das bei einem gewaltigen kulturellen Angebot an diesem Tage im nahen und weiteren Umfeld.Schnell merkte der Besucher der unter Federführung von Ines Jaitner organisierten und inszenierten Ausstellung an, dass hier eine besondere Atmosphäre herrscht - geprägt von freundlichem Miteinander in einer Umgebung, die an einen Ausflug ins Grüne erinnert.

Bei Kaffee und Kuchen sowie musikalischen Klängen der Band "HoPp" konnte der Flaneur die zumeist in Öl gemalten Werke auf sich wirken lassen und dabei mit anderen Besuchern oder aber mit den Künstlern selbst ins Gespräch kommen und sich austauschen.

Den Ursprung dieses beliebten Zusammentreffens hatten seinerzeit Zeichen- und Malkurse an der Müncheberger Volkshochschule gebildet, die von Ines Jaitner geleitet werden. Schnell fanden diese regen Zuspruch, so dass sich bald auch Helmut Balla als Leiter von Kunstkursen an der Volkshochschule engagierte.

Nicht nur dieser zeigte sich am Sonntag erfreut über die positive Resonanz bei den Besuchern. Gleichermaßen stolz wies Andrea Reski, Vorsitzende des Vereins "Spotkanie-Begegnung", darauf hin, dass unter den anwesenden Ausstellern allein sieben Gastkünstler aus Polen angereist waren. "Das ist mittlerweile eine so gefestigte Gemeinschaft, dass diesseits und jenseits der Oder immer wieder auch verschiedene Pleinairs veranstaltet werden", so Andrea Reski.

Und nicht nur den Initiatoren dieser Veranstaltung liegt ein freundliches und harmonisches Miteinander am Herzen. "Auch die Bilder wurden in dem großzügig angelegten Gartenbereich so platziert, dass sie sich gut in die Umgebung einfügen", so Helmut Balla. So viel Engagement und Gastfreundschaft wurden mit einem der wohl schönsten Komplimente honoriert, "dass es sich anfühlt, wie in einer Oase zu sein".

Dass sich Ines Jaitner darüber besonders freute, dürfte nicht verwunderlich sein.