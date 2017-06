Bedenken gegen Finanzholding in Oranienburg

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Der Weg zu einer Oranienburg Holding erweist sich steiniger als erwartet. Bürgermeister Hans-Joachim Laesicke (SPD) will aber am Ziel festhalten, die Gründung einer Finanzholding zum 1. Januar 2018 zu vollziehen. Ob das gelingt, ist nach der zweiten Sondersitzung des Hauptausschusses zum Thema allerdings fraglich.

In dieser Beratungsrunde des Hauptausschusses über eine Kommunal-Holding kamen die Geschäftsführer Jürgen Höhn (TKO), Kay Duberow (SOG), Bernd Jarczewski (Woba) sowie Alireza Assadi (SWO) zu Wort. Assadi nimmt allerdings insoweit eine Sonderrolle ein, als er vom Bürgermeister zusätzlich mit dem Projekt "Gründung einer Holding" beauftragt wurde.

In mehr als 30 Sitzungen hätten sich vier Teilprojektgruppen mit jeweils 12 bis 15 Leuten mit unterschiedlichen Fragen zur Gründung einer Holding befasst, etwa mit den Themen Kommunikation, Recht sowie Strategie und Organisation, sagte Assadi. "Wir haben uns dabei darauf verständigt, in einem ersten Schritt zunächst nur eine Finanzholding zum 1. Januar 2018 zu gründen. In drei weiteren Stufen soll dann aus dieser Gesellschaft in den nächsten fünf Jahren eine Management-Holding werden. Über alle vier Stufen ist jeweils ein Beschluss der Stadtverordneten erforderlich", versicherte Assadi.

Kernaufgabe der Oranienburg Holding soll es sein, die Verluste von städtischen Gesellschaften mit Gewinnen anderer Stadt-Gesellschaften zu verrechnen, um auf diese Weise Steuern zu sparen. So sieht es der bereits erstellte Wirtschaftsplan der Holding auch vor.

Die SOG und die TKO machen jährlich Verluste von zusammen 3,3 Millionen Euro, die derzeit durch den städtischen Haushalt ausgeglichen werden müssen. Aber selbst nach Verrechnung mit dem Jahresgewinn der Stadtwerke von zwei Millionen Euro, von dem nach Abzug der Kapitalertragssteuer tatsächlich nur 1,7 Millionen Euro zur Verfügung stehen, bleibt die Stadt am Ende noch auf einem Verlust von 1,6 Millionen Euro sitzen.

Die Holding hätte indes den Vorteil, dass sie nicht zur Kapitalertragssteuer veranlagt würde. So steht es im Wirtschaftsplan der Holding, die allerdings auch noch eine Gewinnausschüttung in Höhe von 1,8 Millionen Euro von der Woba kassieren möchte. Denn nur mit diesem Gewinn und der Steuerersparnis käme die Holding auf ein positives Jahresergebnis von 522 000 Euro.

"Das aber ist der Geburtsfehler der Finanzholding", sagte Woba-Chef Bernd Jarczewski. Es sei eine Illusion, die Woba zur Kasse bitten zu wollen, wenn sie gleichzeitig neue und bezahlbare Wohnungen bauen solle. Allein das Vorhaben in der "Weißen Stadt" mit mehr als 300 Wohneinheiten schlage mit über 60 Millionen Euro in den kommenden Jahren zu Buche.

"Wir können nichts ausschütten, sondern benötigen das Geld dringend für die Kofinanzierung der Kredite, die wir noch aufnehmen müssen", sagte Jarczewski und stellte damit den Wirtschaftsplan der Holding in Frage. "Ich bin nicht grundsätzlich gegen eine Holding, kann aber nicht zwei Herren dienen, wenn ich einerseits preisgünstige Wohnungen bauen soll, andererseits der Woba aber das dafür benötigte Kapital entzogen wird", stellte Jarczewski unmissverständlich klar.

Bei einer Eigenkapitalquote von mehr als 50 Prozent sei die Woba allemal kreditwürdig. Eine Ausschüttung von 1,8 Millionen Euro würde das Unternehmen deshalb nicht belasten, entgegnete Alireza Assadi. Für Investitionen müssten auch die Stadtwerke Kredite aufnehmen. "Wir haben aber nur eine Eigenkapitalquote von 27 Prozent und beteiligen die Stadt trotzdem mit zwei Millionen Euro an unserem Jahresergebnis", sagte Assadi.

Eine ganze Reihe von Detailfragen stellte Kay Duberow. Er gab unter anderem zu bedenken, dass die erhofften Einspareffekte von Körperschaftssteuer zwischen den Gewinnen der SWO Strom-Sparte den Verlusten des SOG-Bäderbetriebs realistisch seien. Für die TKO regte Jürgen Höhn an, den Vorsitzenden des Tourismusvereins Oranienburg, Andreas Steffen, wie bisher im TKO-Aufsichtsrat, auch im Holding-Aufsichtsrat Sitz und Stimme zu geben. Da künftig nur ein einziger Aufsichtsrat für die Holding und ihre Töchter eingerichtet werden solle, dürften Dritte nur in einem Beirat, der die TKO beraten könne, nicht aber im Aufsichtsrat vertreten sein.

Am 28. Juni werden um 17 Uhr die Personalvertreter im Hauptausschuss (Konferenzsaal im Schloss) zur Holding angehört.