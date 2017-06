Bärbel Berk mischt sich gerne ein

artikel-ansicht/dg/0/

Spreenhagen (MOZ) Sie ist ein Urgestein im Spreenhagener Gemeinderat, stellvertretende Bürgermeisterin, leitet den Sozialausschuss, gehört dem Ortsbeirat und dem Kita-Ausschuss an, bekleidet zudem seit Ende Mai das Amt der Ortsvorsteherin. Wenn Bärbel Berk all ihre Ehrenämter aufzählt, muss sie selbst staunen, wie sie das alles unter einen Hut bekommt. Zumal die 53-Jährige als Diplom-Agraringenieurin auch noch berufstätig ist und es außerdem Familie samt Enkelsohn, Haus und Garten gibt.

In der Uckermark aufgewachsen, hat sie sich mit ihrem Mann, der aus der Nähe von Zeitz stammt und den sie in Naumburg beim Studium kennenlernte, auf ein Leben in der Mitte geeinigt. Gezielt haben sie nach Arbeit und Kita für den 1985 geborenen Sohn gesucht. In Spreenhagen passte alles, gab es 1986 im Artur-Becker-Ring zudem eine Wohnung für die junge Familie. Nach der Wende wurde der Wunsch nach einem Eigenheim konkret. 1995/96 baute das Paar in der Alt-Hartmannsdorfer Straße und zog 1997 ein. "Außer dem Rohbau haben wir alles alleine gemacht", ist sie stolz auf das eigene handwerkliche Geschick und das ihres Mannes.

Seit 1990 sitzt sie im Gemeinderat. "Mir ist es wichtig, etwas beizutragen zum Leben in meinem Heimatort." Den empfindet sie als recht gelungen. "Wir pflegen ein gutes Miteinander. Und wir haben viel geschafft." Sie nennt Gewerbegebiet, Kita, Schule, Kaufhalle, Sportvereine und Feuerwehr. Und sie weiß genau, wo sie ihr Engagement ansetzen will. Dem Nachwuchs, den Vereinen, dem Gewerbe und dem Wohnungsbau will sie ihre Obacht schenken sowie für Sorgen und Nöte stets ein offenes Ohr haben. Am 4. Juli bietet sie von 16 bis 18 Uhr ihre erste Sprechstunde in der Amtsverwaltung an. "Und ansonsten wissen die Spreenhagener ja, wo ich wohne."