Mehr Geld, mehr Personal

Frankfurt(Oder) (dpa/MOZ) Seit mehr als zwei Jahren wurde in Frankfurt (Oder) und Cottbus über die Gründung eines Brandenburgischen Landesmuseums gesprochen und gestritten. An diesem Wochenende wird es nun mit zwei Festakten gegründet. Der eine findet in Cottbus, der andere in Frankfurt (Oder) statt. Das ist dem Konzept der neuen Einrichtung geschuldet. Es ist als ein Kunstmuseum mit zwei Standorten gedacht, das insgesamt über einen Bestand von etwa 41 000 Werken verfügt. Das sind Fotos, Plakate, Gemälde, Grafiken, Skulpturen und Plastiken.

Die Werke stammen aus dem Besitz des Kunstmuseums Dieselkraftwerk Cottbus und des Museums Junge Kunst Frankfurt, die organisatorisch zu dem neuen Landesmuseum fusionieren. Beide Museumsstandorte sollen aber, so die Grundidee, erhalten bleiben.

Warum also der Zusammenschluss? "Mit der Fusion wird die kunstwissenschaftliche und museumspädagogische Arbeit gestärkt", betonte die Leiterin des Dieselkraftwerks, Ulrike Kremeier, die auch Direktorin des neuen Landesmuseums wird. "Dies ist dringend notwendig, weil auch mehr als 25 Jahre nach dem Fall der Mauer immer noch ein komisches Bild von der ostdeutschen Kunst existiert." Diese werde immer noch zu sehr mit der westdeutschen Brille unter dem Aspekt der staatlich verordneten sozialistischen Kunst betrachtet.

Und vor allem bedeutet der Zusammenschluss für beide Standorte mehr Geld. Das Land erhöht mit der Fusion den Zuschuss für beide Häuser um 450 000 Euro auf dann 1,3 Millionen Euro. Weitere 500000 Euro steuern beide Städte bei. Dafür werden unter anderem zwei zusätzliche Mitarbeiter für die Planung und das Marketing eingestellt. Zudem erhält das Frankfurter Museum erstmals eine Museumspädagogin.

Die Etataufstockung und die damit verbundene Stärkung der beiden Kulturstandorte ist von Seiten der Landesregierung ein Ausgleich für den Verlust der Eigenständigkeit, der beiden Städten durch die geplante Kreisreform droht.

Sowohl in Cottbus als auch in Frankfurt wird Brandenburgs Kulturministerin Martina Münch am Sonnabend das Finanzierungsabkommen zum neuen "Brandenburgischen Landesmuseum für moderne Kunst" unterzeichnen. Das Museum Dieselkraftwerk wird ebenfalls am Sonnabend die beiden neuen Ausstellung "Blütezeiten" und "Paukenschlag der Moderne" vorstellen. Währenddessen wird in Frankfurt (Oder) noch bis zum 9. Juli die Schau "Malstrom2" gezeigt.