Schüler glänzen mit ihren Talenten

Tauche (MOZ) Schüler der Ludwig-Leichhardt-Grundschule in Tauche haben am Freitag ein Talentefest veranstaltet. Vor ihren Familien, Mitschülern, Lehrern und Gästen aus dem Förderverein der Schule zeigten die Kinder in der Turnhalle sowohl einzeln als auch in Gruppen ihr Können. Neben musikalischen Darbietungen mit Flöte, Gitarre, Schlagzeug und Trommel, gab es für das Publikum Tänze und Sketche zu bewundern.

Isabelle Guttke aus Klasse sechs hatte mit Leonie Radenz zu dem Lied "Love me like you do" von Ellie Goulding einen Tanz in den Schulpausen einstudiert. "Wir waren etwas aufgeregt. Aber wir hatten nicht unseren ersten Auftritt, also konnte es nur gut gehen", erzählte sie. Schüler der ersten und zweiten Klasse begeisterten mit ihrer Version des Liedes "An der Ecke steht ein Schneemann". Mina Meier aus der zweiten Klasse tanzte in Rotkäppchen-Kostüm mit anderen den Märchentanz. Seit über einem Monat arbeiten die Kinder an dem Tanz. "Das hat Spaß gemacht. Wir haben ganz oft im Unterricht geübt", sagte Mina Meier.