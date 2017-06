Denkmal für Volkssturm-Bataillon

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1584316/

Ortschronist Manfred Hunger und Reinhard Tietz vom Wuhdener Heimatverein sprachen sich für das von der Familie FreytagLorinnghoven beantragte Vorhaben aus. Sie argumentierten, dass es sich bei den Angehörigen des Volkssturms um Zivilisten gehandelt habe, die zwangsverpflichtet und unter Androhung der Todesstrafe aus ihren Familien gerissen und in den Krieg geschickt worden seien.

Mit der wahnwitzigen Idee des Kriegseinsatzes von sowohl schlecht ausgebildeten und ungenügend bewaffneten alten Männern als auch von Kindern beging das NS-Regime, so auch die Meinung des Stadtverordneten Manfred Kürzer, ein weiteres Verbrechen am eigenen Volk. Er erklärte in einer Ansprache während der Beratung: "Die Gräueltaten des so genannten Dritten Reichs, die sich im Falle der Angehörigen des Volkssturms gegen die eigenen Landsleute richteten, dürfen nicht in Vergessenheit geraten. Der Gedenkstein sollte jedoch deutlich zeigen, dass hier nicht Institutionen des Dritten Reiches geehrt, sondern der Opfer gedacht werden soll."

Manfred Kürzer wünschte sich deshalb auf dem Gedenkstein einen Zusatz: "Erinnerung und Mahnung". Da die Familie der Antragsteller deutlich gemacht habe, nur eine kurze Inschrift für das Denkmal finanzieren zu können, entschieden die Stadtverordneten bei einer Gegenstimme, den Beschluss zur Aufstellung des Gedenksteins mit einer nicht bindenden Empfehlung für die von Manfred Kürzer entwickelte Inschriftformel zu versehen. Die Lebuser Stadtverordneten stimmten dem veränderten Beschluss zu.