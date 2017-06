Letzte Fotos aus dem Haus am Berg

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Es sind wahrscheinlich die letzten Fotos, die jemand im früheren Kulturhaus schießen konnte, bevor es in der Nacht zum 1. Juni zur Ruine abgebrannt ist. Sie zeigen, wie sehr in dem seit Jahrzehnten ungenutzten Haus am Berg an der Gubener Straße die Zeit stehengeblieben zu sein scheint. Gemacht hat die Bilder der französische Fotograf Pierre-Jérôme Adjedj im Februar. Da war der in Berlin lebende Künstler gemeinsam mit Viadrina-Gastprofessor Nicolas Offenstadt in Frankfurt unterwegs, um "Splitter der DDR" festzuhalten. Neben dem Haus am Berg besuchten sie auch das ehemalige Haus der Völkerfreundschaft, das frühere Getränkekombinat und viele weitere in der DDR bedeutende Orte, die inzwischen längst verlassen sind. Anhand der Fotos und kleiner aufgelesener Erinnerungsstücke soll zum Teil verschüttete Geschichte wieder sichtbar gemacht werden. Die Ergebnisse sind noch bis Donnerstag im Berliner Institut Francais, Kurfürstendamm 211, zu besichtigen. Die Organisatoren bemühen sich auch darum, die Schau in Frankfurt zu zeigen.