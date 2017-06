"Personalrat sollte freie Stelle besetzen"

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Die Linksfraktion hat den Personalrat in der Stadtverwaltung gebeten, die freie Stelle eines hauptamtlichen Ansprechpartners unverzüglich zu besetzen. Ein solcher Ansprechpartner, "der sich konzentriert mit Fragen des Personals aus deren Sicht befasst, ist zurzeit unerlässlich", heißt es in einer Erklärung, die vom Fraktionschef Ronny Kühn unterzeichnet ist. Falls der aktuelle Personalrat dies nicht macht, solle er den Weg für einen Personalrat frei machen, "der diese Entscheidung treffen will".