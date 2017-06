Vor 50 Jahren die Penne verlassen

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1584322/

Lautes Lachen und freudige Ausrufe, wie etwa: "Schön, dass du gekommen bist", erklangen am Freitagnachmittag vor dem Letschiner Landhaus Treptow. Ehemalige Schüler des Jahrgangs 1967 der POS Neutrebbin führten zum 50. Jubiläum ihres Schulabschlusses ein Klassentreffen durch. Im Gartenpavillon erwartete die Initiatorin der Veranstaltung, Petra Fröhlich, aufgeregt ihre früheren Mitschüler. "Jedes mal bin ich gespannt, wer schließlich an der Veranstaltung teilnimmt", sagt sie. Die Klasse traf sich bisher regelmäßig im Abstand von zehn Jahren. Immerhin 15 ehemalige Schüler wurden es diesmal.

Die Eintreffenden stellten erste Fragen nach der Gesundheit und den Familien der anderen. Petra Fröhlich freute sich. "Es ist doch schön, sich nach so vielen Jahren wieder zu sehen und Erinnerungen auszutauschen. Leider sind nicht alle früheren Mitglieder unserer damaligen 10. Klasse heute hier. Aber viele sind auch ziemlich weit weg gezogen. Ich freue mich jedenfalls über jeden, der kommen kann." Zu den Weggezogenen, die den weiten Weg zum Klassentreffen auf sich nahmen, gehörten Gerda Schwarz, die aus Kaufbeuren in Bayern anreiste und Hannelore Sorge aus Münster.

Auf ihr Wiedersehen stießen die Klassenkameraden mit Sekt an. In einer Begrüßungsrede erinnerte Petra Fröhlich an die Schulzeit und die unterschiedlichen Lebenswege bis zum Rentenalter: "Nach dem Abschluss der Polytechnischen Oberschule hat jeder eine Lehre und einige auch ein Studium absolviert. Danach gründeten wir Familien und standen im Berufsleben, das nach der Wende komplizierter wurde. Ich bin froh, jetzt Rentnerin zu sein. Und ihr wisst ja auch, da gibt es noch viel zu tun. Die schönste Freizeitbeschäftigung ist für den, der welche hat, die Betreuung von Enkelkindern. Über die gesundheitlichen Alterszipperlein wollen wir heute lieber nicht reden." Die meisten Enkelkinder, nämlich drei, konnte in der Runde Eva Hennig vorweisen.

Einen extra Beifall erhielt die ehemalige Lehrerin der Klasse, Rita Roth. Sie kam einst nach einem Lehrerstudium aus Potsdam mit einer Fünfjahresverpflichtung an die POS Neutrebbin, blieb aber schließlich bis zu ihrer Rente. Ihre "Rasselbande" übernahm sie ab der 7. Klasse und begleitete sie bis zum Abschluss. Petra Fröhlich erinnerte auch an weitere Lehrer, unter anderem an Else Kühne, Herrn Rothe und Alfred Effert.

Nach ihrer Schulzeit ergriffen die ehemaligen Schülerinnen, wie sie berichteten, Berufe wie Handelskauffrau, Logistiker, Gebrauchswerber, Finanzsachbearbeiter, Krankenschwester und Lehrerin. Die Jungs zog es in Schlossereien, zur Landtechnik, zu technischen Studiengängen, in Bauberufe oder zu Armee und Polizei. Gern erinnern sich die ehemaligen Schüler heute jedoch nicht nur an berufliche Erfolge, sondern auch an Streiche ihrer Jugendzeit. Einmal - so gestehen sie verschmitzt strahlend - schlossen sie zum Beispiel eine Lehrerin in einem Schulraum ein, weil diese ihnen kein Hitzefrei geben wollte. Ein Mädchen und ein Junge schlidderten sogar knapp an einem Tadel von Lehrer Alfred Effert vorbei, nachdem sie von vermeintlich herrenlosen Obstbäumen am Wegesrand Kirschen genascht hatten. Im Laufe des Klassentreffens hieß es immer wieder: "Erinnerst du dich noch ..." und gemeinsame gedankliche Reflexionen schlugen immer wieder Brücken zu Erlebnissen in weit zurück liegenden Tagen.