Labor auf vier Rädern

Frankfurt (Oder) (MOZ) Nitrat ist nicht nur in der Landwirtschaft ein Thema. Auch private Brunnenbesitzer betrifft es - wenn Dünger ins Grundwasser gelangt ist. Das Labormobil des Vereins für Gewässerschutz wartete am Montag auf Proben von Frankfurtern. Mit geringer Resonanz.

Gerade im Sommer steigt der Wasserverbrauch im Garten. Für die Kinder wird das Planschbecken gefüllt, das Gemüsebeet wird gegossen. Da kann es nicht schaden, sein Wasser auf Nitrat-, Säure- und Salzgehalt überprüfen zu lassen. "Das Wasser aus dem eigenen Brunnen stellt eine gute Alternative zum kostbaren Trinkwasser da", sagt Susanne Bareiß-Gülzow, Vorsitzende im VSR-Gewässerschutz. Von Wasser-Trübungen solle sich der Brunnennutzer nicht abschrecken lassen.

Im Nieselregen steht das gelbe Labormobil am Montag ein wenig einsam da. Und vor dem Rathaus war es wirklich einsam. "Es ist keiner gekommen", sagt Harald Gülzow. Der Pressesprecher des Vereins für Gewässerschutz stand von 8 Uhr bis 11 Uhr bereit. Bereit, um Proben aus privaten Brunnen zu untersuchen. Vor sechs Jahren gab es einen größeren Zulauf von Frankfurter Interessenten. "Da hat es besser geklappt", sagt der Umweltschützer. Was hätte er denn untersucht?

In einer Halbliter-Wasserflasche bringen private Brunnenbesitzer ihre Wasser-Proben mit. Im Idealfall. "Zuerst schauen wir, wofür der Bürger das Brunnenwasser nutzt", sagt der Umweltschützer. Dann legt er die Parameter fest. Zum Beispiel, woher das kostbare Nass kommt, wofür und wie oft es genutzt wird. Flugs untersucht der Physiker im Labormobil die Proben. Für eine Kostenbeteiligung von 12 Euro. Mit der chemischen Untersuchung kann er den Nitrat-, Salz- und Säuregehalt bestimmen. Am Ende gibt Gülzow den Brunnenbetreibern Tipps. Zum Beispiel bei zu hohen Nitratwerten."Wenn man sein Gemüse bewässert und somit gleichzeitig düngt, sollte man dies bei der eigenen Düngung berücksichtigen." Und was ist mit möglichen Krankheitserregern, also Bakterien oder schädlichen Stoffen wie Phosphaten oder Pestiziden? "Größere Untersuchungen schicken wir in unser stationäres Labor", sagt Gülzow. Das Ergebnis und die Bewertung bekommen die Betroffenen per Post nach Hause geschickt.

Die Untersuchungen sind eine Win-Win-Situation: "Der Brunnenbesitzer weiß nun, wie es um sein Wasser bestellt ist. Und wir können die Nitratwerte in unsere Karte eintragen", sagt Gülzow. Im Internet sind die bundes- und landesweiten Werte unter www.vsr-gewässerschutz.de zu sehen.

"Nun müssen wir überlegen, wie wir anders ans Wasser von Frankfurt rankommen", sagt Gülzow. Bei der letzten Nitrat-Untersuchung stellte er fest, das 10 bis 20 Prozent der Frankfurter Brunnen über dem Maximalwert von 50 Milligramm pro Liter lagen. Also über den Werten der EU-Trinkwasserrichtlinie.

Wer Fragen zur Qualität seines Brunnenwassers hat, kann Gülzow freitags unter der Nummer 02831 9763342 anrufen.