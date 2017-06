Trainingslauf mit neuen Schläuchen

artikel-ansicht/dg/0/

Ein Strahlen war auch auf den Gesichtern der Haselberger Jugendwehr zu sehen. Denn die konnte ihre jüngste Trainingsstunde nun mit neuem Wettkampfmaterial bestreiten. "Über diese Spende von der Jagdgenossenschaft freuen wir uns wirklich sehr", bedankte sich Jugendwart Steffen Knie. "Unser altes Material war nicht mehr besonders modern. Damit haben wir sogar noch Löschangriffe gelernt", sagte der Jugendwart zu seiner Schwester Stephanie, die ebenfalls die Haselberger Feuerwehrjugend betreut.

Im Vergleich zu früher sei das Gewicht der Schläuche heute ein "wahrer Unterschied", so der Jugendwart. "Unser bisheriges Material ist ungefähr 25 Jahre alt und nicht mehr zeitgemäß", fügte er hinzu.

Nagelneu im Bestand der Wettkampfmaterialien sind nun B- und C-Schläuche, ein Verteiler sowie ein Saugkorb mit Drahtschutzkorb, so Steffen Knie. "Die Schläuche haben eine Länge von 20 Metern und wiegen weitaus weniger. So müssen wir nicht mehr so schwer schleppen, wenn es zum Löschangriff geht."

Um die Materialien zum nächsten Wettkampf zu bringen, steht dem Nachwuchs ein Hänger zur Verfügung, sagte Steffen Knie. "Der ist nur für unsere Jugend", betonte er.

Zu verdanken haben die Mädchen und Jungen ihr neues Material der Jagdgenossenschaft Haselberg. Der Vorstand hatte die Utensilien jetzt zur jüngsten Trainingsstunde überreicht und gleich dabei zugesehen. Die Sachspende beträgt umgerechnet 1000 Euro. Auf ihrer jüngsten Mitgliederversammlung hatten sich die mehr als 300 Jäger mehrheitlich für diese Spende an die Haselberger Wehr ausgesprochen.

Zurzeit sind in der Jugendwehr vier Mädchen und vier Jungen aktiv, der Jüngste von ihnen sechs, die Älteste 15 Jahre alt. Über mehr Nachwuchs würde sich das Jugendwarte-Geschwisterpaar Stephanie und Steffen Knie trotzdem freuen. Interessierte können sich immer freitags alle zwei Wochen auf dem Haselberger Sportplatz beziehungsweise am Gerätehaus einfinden. Der nächste Termin ist am 7. Juli. Beginn ist um 17.30 Uhr.