Geld für Hospizdienste

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (MOZ) Ambulanten Hospizdiensten steht in diesem Jahr mehr Geld als im Vorjahr zur Verfügung. Wie die Landesvertretung des Verbands der Ersatzkassen (vdek) mitteilte, werden ambulante Hospizdienste in diesem Jahr mit 995 000 Euro gefördert - das sind 20 Prozent mehr als im vergangenen Jahr. Das Geld fließt demnach an 22 Hospizdienste für Erwachsene sowie an drei Kinderhospizdienste im Land. "Die ambulante Hospizarbeit leistet einen unverzichtbaren Beitrag in der Begleitung schwerkranker Menschen. Durch die qualifizierte Sterbebegleitung konnten in Brandenburg im letzten Jahr 1350 Menschen in ihrem häuslichen Umfeld bis zum Tod begleitet werden", so Michael Domrös, Leiter der Landesvertretung Berlin/Brandenburg. Hierbei würden insbesondere die rund 1200 ehrenamtlichen Mitarbeiter einen wichtigen und wertvollen Beitrag bei der Begleitung unheilbar Kranker und derer Angehöriger leisten.