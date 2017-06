48 Ideen fÃ¼r eine schÃ¶nere Stadt

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Ein Skulpturenpark am Dom, Hilfe für die Igelzuchtstation des Tierheims und ein bedingungsloses Grundeinkommen: All das sind Vorschläge für das Bürgerbudget 2018. Insgesamt 48 Ideen hat Jens Mörsel, der in der Stadtverwaltung für die Bürgerbeteiligung zuständig ist, schon in seiner Liste.

Noch bis zum 30. Juni sind die Fürstenwalder aufgerufen, Projektideen zur Verschönerung der Domstadt einzureichen. "Viele Vorschläge drehen sich um die Infrastruktur und die Sauberkeit", sagt Jens Mörsel, während er auf dem Marktplatz die Werbetrommel für das Bürgerbudget dreht. Insgesamt 80 000 Euro stellt die Stadt schon zum dritten Mal dafür zur Verfügung. Bis zu 15 000 Euro darf ein einzelnes Projekt kosten.

Beteiligen kann sich tatsächlich jeder - vom Kind bis zur städtischen Einrichtung. "Ich empfehle aber, sich vorab schon ein Angebot zu den Kosten einzuholen", so der Tipp des Mitarbeiters der Stadt. Dann habe der Vorschlag bessere Chancen, im Ausschuss für Haushaltsüberwachung abgesegnet zu werden. Dieser prüft die Umsetzbarkeit.

Am 8. Oktober ist Tag der Entscheidung: Dann sind wieder die Bürger aufgerufen, über die vorgeschlagenen Projekte abzustimmen. Die Ideen mit den meisten Stimmen erhalten eine Förderung, bis die 80 000 Euro vergeben sind. Im vergangenen Jahr bekamen so sechs den Zuschlag. "Die sind auch alle gerade in der Mache", erklärt Jens Mörsel. So bekommt unter anderem der Heimattiergarten eine Eulenburg und der Molkenberger Dorfanger einen Glockenstuhl.

Manche Vorschläge, wie etwa die Errichtung von Parktaschen am Ärztehaus oder die Verbesserung der Fahrradwege, tauchten in jedem Jahr auf, so Mörsel. "Das übersteigt das Bürgerbudget, ist aber ein Hinweis für die Stadtverordneten, das eventuell mal im Haushalt zu berücksichtigen", wirbt der 30-Jährige. Auch Irene Henkel holt sich bei ihm einen Flyer ab, auf dem Ideen eingetragen werden können. "Ich finde das sehr gut. Ich werde mir jetzt mal Gedanken machen", sagt die Fürstenwalderin.

Mehr Infos zum Bürgerbudget: www.fuerstenwalde-spree.de; Vorschläge können auf der Webseite, per Mail (buergerbudget@fuerstenwalde-spree.de), per Post oder direkt im Rathaus, Zimmer 122, abgegeben werden.