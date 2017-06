Denkfabrik der Ortsentwicklung

artikel-ansicht/dg/0/

Heute hat der Beirat zwölf von der Gemeindevertretung berufene Mitglieder, die parteiunabhängig agieren sollen und deshalb keine Gemeindevertreter sein dürfen. Und das ist auch einer von zwei Gründen, warum Brigitte-Klemm Neumann, die auch Mitglied im Schöneicher Seniorenbeirat ist und im Ort einen Literaturkreis leitet, seit kurzem neue Sprecherin des Fachbeirates ist. Denn ihre Vorgängerin Karin Müller ist für die ausgeschiedene Helga Düring in die Gemeindevertretung nachgerückt. Der zweite Grund: "Ich hatte mir vorgenommen, ab meinem 70. Geburtstag nur noch Dinge zu machen, die mir Spaß bereiten. Und die Arbeit im Beirat gehört mit dazu", erzählt die 70-Jährige, warum sie ja gesagt habe, als sie gefragt wurde, ob sie diese Aufgabe übernehmen würde. An dem Gremium schätzt sie, dass alle Mitglieder gleichberechtigt sind und es keine Vereinsstrukturen mit Satzung gibt. Eine Sprecherin brauche es nur, "damit es einen Ansprechpartner gibt".

Hauptaufgaben des Fachbeirates sind, wie es sein Name schon verrät, Visionen für den Ort zu entwickeln und die Gemeindevertretung kritisch und aufmerksam zu begleiten. Das passiert über Stellungnahmen wie jüngst beim Wohnbau-Projekt an der Warschauer Straße, als der Beirat sich für eine Variante mit Spielplatz aussprach, aber auch dadurch, dass er die Arbeit der Gemeindevertretung regelmäßig daraufhin überprüft, ob seine Vorschläge umgesetzt wurden.

Zweimal, 2002 und 2011, wurden die Ideen der Visionäre in Broschüren zusammengefasst. Warum es keine neuere Version gibt? "Die letzte ist noch aktuell", sagt die studierte Heilpädagogin und nennt ein Beispiel. Wir hatten damals einen Kinderbauernhof im Umfeld der Ortsmitte angeregt. "Solange das nicht umgesetzt ist, bleibt es eine Vision."

Eine Vision, die sie persönlich hat: ein durchgängiger Gehweg am Mühlenfließ vom Bahnhof Rahnsdorf bis zum Schlosspark. Derzeit bringt sich der Fachbeirat unter anderem über eine Lenkungsgruppe in die Erarbeitung des Ortsentwicklungskonzeptes mit ein und feilt an Vorschlägen für den neuen Marktplatz. Die nächste Sitzung des Fachbeirates findet am 6. Juli, um 19 Uhr, im Restaurant Tannenhof (Friedrichshagener Str. 23) statt. Gäste sind willkommen.