Klinken mit Transparenzoffensive

artikel-ansicht/dg/0/

Nauen/Potsdam (MOZ) Am Montag hat Brandenburgs Gesundheitsministerin Diana Golze (Linke) in Potsdam das neue Portal "Krankenhausspiegel in Brandenburg" freigeschaltet. Patienten können sich fortan online über die Qualität der medizinischen Behandlungen sowie die Angebote in mehr als 30 Kliniken informieren. Auch die Havelland Kliniken sind dabei. Verwaltungsdirektorin Dorit Zahn sprach von einer "Transparenzoffensive", die allen zu Gute komme. Sie erwartet eine Win-Win-Situation.

artikel-ansicht/dg/0/1/1584339/

"Wir wollen unsere Patienten binden und unser Image weiter aufwerten", sagte Zahn. Dem Versorgungsauftrag wollen die Havelland Kliniken indes auch so weiter gerecht werden. Doch auch über die Kreisgrenze hinweg will die Unternehmensgruppe den Bekanntheitsgrad erhöhen. Mit dem neuen Krankenhausspiegel soll das gelingen. Die beiden Standorte in Rathenow und Nauen verfügen über insgesamt 542 Planbetten und über 60 Plätze in den Tageskliniken. Mehr als 15.000 Patienten werden jährlich stationär versorgt, etwa 40.000 ambulant. Das Porträt des Krankenhauses ist nun auf einem Blick abrufbar, darunter werden auch die Qualitätsindikatoren und die Leistungen dargestellt. Zehn Fachabteilungen gibt es in Nauen, acht in Rathenow. Das Portfolio der medizinischen Versorgung ist demnach breit gefächert. 750 Mitarbeiter, darunter rund 130 Ärzte und knapp 300 Pflegekräfte, sind an beiden Klinikstandorten beschäftigt.

Ohnehin setzt die Havelland Kliniken Unternehmensgruppe auf positive Aspekte, indem weiter transparent Akzente gesetzt werden sollen. "Es gibt immer Verbesserungspotenzial, aber wir realisieren schon jetzt eine Menge, Stichwort Qualitätsmanagement", so Zahn. Gerade mit Blick auf das Thema Hygiene, das insbesondere bei Patienten eine zentrale Rolle spielt, wenn etwa die Entscheidung ansteht, sich in einem Krankenhaus behandeln zu lassen, ist stets Eigeninitiative gefragt. "Wir setzten deshalb auch auf selbstauferlegte Kontrollen", betonte die Verwaltungsdirektorin, die es als wichtig erachtet grundsätzlich die Qualität der Kontrollen öffentlich zu machen. Zahlreiche Qualitätssiegel haben die Kliniken auf verschiedenen Gebieten bereits in der Tasche. Auch das sei ein Zeugnis dafür, dass gute Arbeit geleistet werde. Davon überzeugen können sich Patienten nun via www.krankenhausspiegel-brandenburg.de. Dort wird etwa die Qualität der Krankenhäuser zu 16 häufigen Behandlungsverfahren wie Brustkrebsoperationen, Gelenkersatz an Hüfte und Knie, Geburtshilfe, Einsatz von Herzschrittmachern und herzchirurgischen Eingriffen dargestellt. "Der Krankenhausspiegel bietet patientenverständliche medizinische Informationen und vergleicht auf anschauliche Weise die Qualität der Krankenhäuser untereinander", so Dr. Detlef Troppens, Vorstandsvorsitzender der Landeskrankenhausgesellschaft Brandenburg. Die im Krankenhausspiegel veröffentlichten Zahlen stammen aus der gesetzlich vorgeschriebenen externen stationären Qualitätssicherung, der sich alle Kliniken bundesweit fortlaufend unterziehen müssen. Sie bietet die derzeit verlässlichste und aussagekräftigste Datengrundlage zur Prüfung und zum Vergleich der Behandlungsqualität.