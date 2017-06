Wettbewerb statt Förderung

artikel-ansicht/dg/0/

Der Streit um den Schutz der Frankfurter Obstanbaubetriebe vor Wettbewerbern geht weiter. Wie berichtet, wehrt sich die Obstbäuerin Claudia Schernus seit Monaten dagegen, dass direkt neben ihrem Stamm-Standplatz an der Haltestelle Brunnenplatz der Händler Thomas Sader einen Stand betreibt. Claudia Schernus argumentiert, sie verkaufe Obst aus eigenem Anbau, ihr Nachbar dagegen vertreibe nur billigere Großmarktware. Sie möchte erreichen, dass Direktvermarkter vor solcher Konkurrenz speziell geschützt werden.

Die Stadtverwaltung verweist auf das Wettbewerbsrecht, das es verbietet, einzelne Händler zu bevorzugen. Die Fraktion Bündnis 90/Grüne/BI Stadtentwicklung/Pirat der Stadtverordnetenversammlung (SVV) hatte daraufhin einen Antrag eingebracht, mit dem die Stadt dazu aufgefordert wird, Maßnahmen zur Förderung des Obst- und Gemüseanbaus in Frankfurt zu entwickeln und umzusetzen - um zum Erhalt der Betriebe beizutragen. Vor allem der Bereich Wirtschaftsförderung der Stadt solle dafür aktiv werden. Dieser Antrag war am 8. Juni von der SVV in den Wirtschaftsausschuss verwiesen worden. Der Ausschuss hat jetzt beraten und diskutiert - und dem Antrag mehrheitlich seine Zustimmung verwehrt.

In der Diskussion hatten mehrere Abgeordnete zum Ausdruck gebracht, einem solchen Antrag mehr als kritisch gegenüberzustehen. "Ein solcher Beschluss wäre ein rechtlicher Verstoß gegen den Wettbewerb", betonte Michael Katzke (Liberal-konservative Reformer). "Hier sollen Wettbewerbsvorteile gegenüber anderen Anbietern geschaffen werden." Frank Henke (Linke) erklärte, wenn ein Betrieb in wirtschaftliche Schieflage gerate, liege das sicher nicht hauptsächlich an Problemen bei der Direktvermarktung.

"Ich finde diesen Antrag lieb gemeint, aber nicht mehr", sagte Dietrich Hanschel (SPD). Es sei "völlig überzogen, hier die Wirtschaftsförderung damit zu beauftragen, Maßnahmen zu entwickeln. Die Betriebe haben sich gefälligst selbst zu kümmern." Thomas Wenzke (CDU) erklärte: "Es ist nicht so, dass die Anwesenden die Leistung der Obstbauern nicht würdigen. Aber es gibt immer noch den Markt. Wir sollten mal die Kirche im Dorf lassen. Wir können hier Hilfe nicht auf die Obstbauern beschränken - wenn schon, dann müssen wir alle kleinen Betriebe bedenken."

Sahra Damus (Grüne) betonte, die Obstbauern müssten von der Wirtschaftsförderung genauso gefördert werden wie große Unternehmen. Das konterte Oberbürgermeister Martin Wilke: "Mit diesem Antrag würden Sie eine Branche besonders hervorheben - was aber auch alle anderen Branchen verdient hätten."

Er empfinde angesichts der Diskussion "fast körperliche Schmerzen", sagte Wolfgang Neumann (Linke), selbst viele Jahre Obstbauer. Von einst 1600 Hektar Obstanbaufläche in der Stadt seien noch 600 Hektar übrig. Das Problem sei natürlich ein globales, räumte er ein. "Wenn es in Deutschland keine Landwirtschaft mehr gäbe, würde es im Laden niemand merken." Dennoch sollten die Direktvermarkter in Frankfurt unterstützt werden: "Solange es möglich ist, dass jemand seine Produkte in Polen auf dem Großmarkt kauft und denen dann ein deutsches Etikett anheftet, solange wird es hier keine Chancengleichheit geben!"

Wolfgang Neumann warb dafür, den Antrag zurückzuziehen und sich stattdessen auf einen vor mehreren Jahren gefassten Beschluss zu besinnen. Damals war bestimmt worden, im Stadtzentrum einen Erdbeer- und Weichobstmarkt einzurichten nur für Produzenten und Direktvermarkter. Dieser Beschluss gelte nach wie vor.

Am 6. Juli steht der Antrag auf der Tagesordnung der SVV.