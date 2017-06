Fünf Schippen für gutes Gelingen

artikel-ansicht/dg/0/

"Eigentlich sind wir ja schon mittendrin", räumte Bürgermeisterin Elke Stadeler (parteilos) bei ihrer Rede im Flachbau am Bahnhof Strausberg-Stadt ein. Und in der Tat sind die Tiefbauer von Berger Bau aus Berlin seit dem 14. Juni zugange, um den Parkplatz des Josef-Zettler-Rings 7-10 abzubrechen, wie Polier Frank Schulz bestätigte: "Wir liegen gut im Plan, so dass wir wohl mit Ferienbeginn am 20. Juli mit der Kreuzung beginnen können", sagte er am Rande der eher symbolischen Feier zum Baubeginn. Doch mussten zunächst die Ministerin Kathrin Schneider (SPD), Bürgermeisterin Elke Stadeler, der Landratsbeigeordnete Rainer Schinkel (SPD), der Berliner Niederlassungsleiter von Berger Bau Marc Berger und sein Polier fünf nagelneue Spaten Sand in die Luft werfen für ein gutes und vor allem unfallfreies Gelingen des Bauvorhabens. Dass die Ministerin dazu eingeladen wurde, hat mit der großen Förderquote zu tun: Von den 3,5 Millionen Euro eingeplanter Gesamtkosten steuert Schneiders Ministerium aus dem Topf des Öffentlichen Personennahverkehrs 1,8 Millionen Euro und von der Städtebauförderung 535 000 Euro bei, Rainer Schinkel seinerseits steht für einen Kreis-Zuschuss von 426 000 Euro am Spaten.

Kathrin Schneider zeigte, ganz Ministerin, die langen Linien auf, die so eine innerstädtische Entwicklung darstellt: "Die praktische Umsetzung begann schon mit der Einführung des 20-Minuten-Taktes nach Strausberg-Nord, wofür wir in die Begegnungsstellen investieren mussten. Jetzt entflechten wir den Regional- und S-Bahnverkehr am Bahnhof Strausberg. Wenn wir hier das ursprüngliche Geländeniveau wiederhergestellt haben, das Baufeld also absenken, werden wir auch wieder die Sichtachse zur Altstadt haben und Altstadt und Bahnhof näher zueinander bringen." Im Zuge des Bauvorhabens entstünden zwei neue Bushaltestellen, 120 Park-and-Ride-Plätze und 138 Fahrradstellplätze mit Sammelschließanlage sowie eine Taxivorfahrt.

Bürgermeisterin Elke Stadeler erwähnte auch die Anbindung des vierten Kreuzungsarms an das Bahnhofsumfeld und die Modernisierung der Schrankenanlage. "Dank des guten Angebotes von Berger Bau können wir das Vorhaben endlich umsetzen", sagte sie. Als Gründe für die lange Wartezeit nannte sie, dass die Stadt mit großen Partnern verhandeln musste, so der Deutschen Bahn und der Deutschen Telekom. "Bis man von so einem Riesenunternehmen wie der Bahn alle erforderlichen Genehmigungen und Zustimmungen zusammenhat, vergeht so einige Zeit." Im Sommer 2018 soll das Bahnhofsumfeld fertig sein. Dann werde auch der Flachbau, in dem sich noch Anlagen der Deutschen Bahn befinden und bleiben würden, einer neuen Nutzung zugeführt. Die Stadt hat das Gebäude erworben, doch "ein anderer wird es für uns entwickeln", wie Elke Stadeler sagte. Als Vorbild nannte sie das Bahnhofsgebäude Strausberg-Nord, das Torsten Altkuckatz zu einem Hotel mit Restaurant umgebaut hat und betreibt. In der Hauptausschusssitzung am Montagabend sollten die ersten Projekte bereits vorgestellt werden.

Infrastrukturministerin Kathrin Schneider betonte, dass die Landesplanung das Siedlungswachstum an den Schienenstrecken vorantreiben wolle: "Wir werden darüber reden müssen, was heißt das für Strausberg, wie geht die Stadt mit diesem Druck aus Berlin um?"

Die Reden im Flachbau hat Polier Frank Schulz sich nicht angehört. Er war auf der Baustelle am Parkplatz unterwegs. Schließlich will er im Plan bleiben und wirklich 2018 fertig sein.