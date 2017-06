Woidke wirbt um Fachkräfte

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat am Montag das Bertolt-Brecht-Gymnasium in Bad Freienwalde besucht, um mit Schülern über Studienchancen, Berufsorientierung und Fachkräftemangel zu diskutieren.

Das Brecht-Gymnasium spiele im Landesvergleich eine Vorreiterrolle, begründete Dietmar Woidke seinen Besuch im Rahmen seiner "Zukunftstour - Nachwuchs gesucht", die ihn am Montag zuerst nach Bad Freienwalde und dann zum Waldcampus der Hochschule für nachhaltige Entwicklung (HNE) nach Eberswalde führte.

"Viele Gymnasien im Land können sich eine Scheibe abschneiden", lobte der Ministerpräsident. Denn gerade ist das Brecht-Gymnasium von der IHK als "Schule mit hervorragender Berufs- und Studienorientierung 2017-2021" ausgezeichnet worden.

Woidke machte deutlich, dass die heutigen Schüler das Potenzial bilden, um Fachkräfte in der Fläche des Landes wie auch im Oderbruch zu sichern. "Es ist normal, dass junge Leute nach dem Schulabschluss von Zuhause weggehen", sagte er. Dies sei sicher gut für ihre Entwicklung. Entscheidend sei aber, dass sie nach ein paar Jahren wieder nach Brandenburg zurückkommen. Viele Menschen, die in den neunziger Jahren das Land für eine Ausbildung verlassen haben, kehren nun zurück, weil es sie in die Heimat zieht. Sie erinnerten sich an die Feuerwehr oder ihren alten Sportverein, wo sie früher Fußball gespielt haben, so Woidke. In zehn Jahren gehen 30 Prozent derer, die aktuell die brandenburgische Wirtschaft gestalten, in den Ruhestand. Deshalb sei es wichtig, rechtzeitig die Nachfolge zu sichern.

Schulleiterin Kristina Doerschel und ausgewählte Schüler führten den Landesvater, der vom Landtagsabgeordneten Marco Büchel (Linke), Bürgermeister Ralf Lehmann (parteilos) und Tobias Seyfarth vom Landkreis begleitet wurde, durch die Schule. Begrüßt wurde er in der Aula von den Brass-Cats, einem neuen Orchester unter dem Dirigat von Florian Salewski und dem von Landesmusikdirektor Endrik Salewski vergangenes Jahr neu gebildeten Chor des Gymnasiums. Endrik Salewski stellte das Projekt "Drei-Kultur-Schulen" vor, das kulturelle Bildung in den Schulen im ländlichen Raum verankern will. Außer dem Bad Freienwalder Gymnasium nehmen daran zwei Oberschulen in Kyritz und Neuruppin teil. Die Schulen arbeiten mit Künstlern zusammen. Ihre Arbeit wird dokumentiert.

Anna Le und Klara Bläsche, beide neunte Klasse, stellten die Schülerfirma "B und B - Bertis Breakfast" vor, die als Ganztags-AG begann und nun das Schülercafé und jährlich das Handball-Regionalfinale in Bad Freienwalde versorgt. Auf die Frage nach dem Gewinn, erwiderte Anna Le: "Das dürfen wir nicht sagen." "Das ist Betriebsgeheimnis wie bei Rolls Royce", erklärte Woidke lachend. Weiter ging es quer durchs Schulhaus zum Computerkabinett und zu einem Deutschkurs, der eine Schülerzeitung herausgibt. Die Schüler berichteten über ihre Schülerbetriebspraktika und Facharbeiten, die sie mit wissenschaftlichen Praktika verbinden.

In einer Diskussionsrunde fragte der Ministerpräsident nach Berufswünschen der Schüler und freute sich, dass gleich drei von ihnen Interesse am Lehramt bekundeten. "Das hatte ich bisher noch nicht", sagte Woidke.

Bad Freienwalde sei das vierte Gymnasium auf seiner Zukunftstour. Er versprach naturwissenschaftlich interessierten Schülern, Kontakte zum Geoforschungsinstitut sowie zum Institut für Klimafolgeforschung in Potsdam herzustellen. Ein Schüler hatte kritisiert, dass den Schülern Chancen wie diese zu wenig bekannt seien, weil die Institute nicht in Schulen werben.