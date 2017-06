Wenn Knirpse auf kleine Zwerge treffen

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde (MOZ) Mehr als doppelt so viele Tore wie vor Jahresfrist bei der Premiere sind bei der Zweitauflage des Kita-Fußballturniers gefallen, zu dem der Angermünder FC wieder auf den Jahnsportplatz eingeladen hatte. Eine Mannschaft mehr als bei der Premiere, diesmal also sechs, hatte die Einladung angenommen.

Alle wollen den Ball haben: So wie hier in der Partie "Regenbogenhaus" Gartz gegen "Haus der kleinen Zwerge" Angermünde sah es in vielen Spielen aus. © MOZ/Jörg Matthies

Wenn sich "Knirpsenland" und "Haus der kleinen Zwerge" begegnen, dann ist nicht etwa Märchenstunde in der Bibliothek, sondern Kita-Fußballturnier in Angermünde. Der heimische AFC führte am vergangenen Freitag seine tolle Vorjahres-Idee, als es eine Kita-EM gab, weiter. Neben einigen Einrichtungen, die erneut dabei waren, konnten mit der Gartzer Kita "Regenbogenhaus", dem "Weg ins Leben" aus Schwedt und eben den "Zwergen" aus Angermünde auch drei Neulinge begrüßt werden.

Er herrschte große Aufregung - nicht etwa bei den Jungen und Mädchen, sondern viel mehr bei den Erzieherinnen und den Team-Betreuern, die teilweise von Angermünder Fußballern gestellt wurden.

Jeder Einrichtung waren einige Zeit vor dem sportlichen Treffen T-Shirts übergeben worden, die dann selbst gestaltet wurden. Alle hatten das prima umgesetzt. Besonders originell waren die Rückennummern beim Team "Knirpsenland" aus Angermünde: "Mit Zahlen können ja noch nicht alle Kinder etwas anfangen, aber den Würfel mit den Punkten drauf kennen sie. Also haben wir ein oder zwei Würfel mit entsprechender Punkteanzahl auf den Rücken gemalt", erzählte Erzieherin Ute Ruthenberg. Indes wusste nebenan Laurens (5) aus dem Kerkower Team auf die Frage, ob denn kräftig trainiert wurde, zu berichten: "Ich habe zu Hause schon mit Papa Fußball gespielt." Also stand den insgesamt 15 Spielen bei durchwachsenem, aber glücklicherweise zumeist trockenem Wetter nichts mehr im Wege.

Eines war von vornherein Motto: Es ging nicht vorrangig um Sieg oder Niederlage, sondern darum, dass sich die Kinder aktiv bewegen und dabei große Freude haben. Das war den meisten dann in jeder Partie anzusehen. Vor jeder Begegnung stellten sich die Mannschaften mit ihren Erziehern und Betreuern - unter ihnen mit Martin Rakoczy und Patrick Kitzrow auch zwei sehr gestandene Fußballer der Region - im Kreis auf, um sich noch einmal zu motivieren.

Natürlich wollten alle dann möglichst oft den Ball haben - wahre Spieler-Knäuel bildeten sich nicht selten. Aber es waren durchaus auch schon Ansätze von fußballerischen Leckerbissen zu erleben - beispielsweise vom Vielfach-Torschützen Leon aus dem Team "Regenbogen" Schwedt - bei ihm war unübersehbar, dass er beim FC in seiner Heimatstadt schon bei den Bambini trainiert. Die "Regenbogen"-Fußballer waren bereits im Vorjahr in Angermünde Kita-Europameister geworden. Diesmal dominierten sie noch viel eindeutiger und schossen in ihren fünf Partien sage und schreibe insgesamt 37 Tore. Überragend!

Die Außenlinie hoch und runter "tigerte" Kerstin Busse, Erzieherin in der Kerkower Kita "Spatzenhaus" - sie spielte sozusagen jeden Angriff ihres Teams mit, in dem fast ausschließlich Mädchen kickten, und konnte sich so schön freuen über jedes Erfolgserlebnis. Am Ende hatte sie stattliche 14 Treffer bejubelt.

Auf dem Areal sorgte der Gastgeber auch für die Versorgung der kleinen Sportler mit Obst, Getränken und einem Imbiss. Viele Helfer aus dem Verein fassten mit zu. Auch die Hüpfburg, von der Sparkasse Uckermark bereitgestellt, war beliebter Treffpunkt.

AFC-Nachwuchsleiter und Turnierleiter Marco Lohrke versprach bei der abschließenden Siegerehrung: "Nachdem wir unsere Premiere im vergangenen Jahr mit einer Kita-EM absolvierten und diesmal wunderbar unser zweites Turnier über die Bühne gebracht haben, werden wir 2018 im Jahr der Weltmeisterschaften bei den Großen auf jeden Fall zu einer Kita-WM nach Angermünde einladen. Wir hoffen, dann wieder viele Teams begrüßen zu können."

Spiele/Tabelle: Zwerge - Regenbogenhaus 2:0, Spatzenhaus - Knirpsenland 0:4, Weg ins Leben - Regenbogen 2:6, Zwerge - Spatzenhaus 4:4, Regenbogenhaus - Weg ins Leben 1:3, Knirpsenland - Regenbogen 0:9, Weg ins Leben - Zwerge 2:3, Regenbogenhaus - Knirpsenland 0:3, Regenbogen - Spatzenhaus 8:0, Zwerge - Knirpsenland 1:1, Regenbogen - Regenbogenhaus 11:0, Spatzenhaus - Weg ins Leben 2:2, Regenbogen - Zwerge 4:1, Regenbogenhaus - Spatzenhaus 1:8, Knirpsenland - Weg ins Leben 1:1

1. Sieger: Regenbogen Schwedt 37: 315

2. Sieger: Haus d. kleinen Zwerge Angermünde

11:118

3. Sieger: Knirpsenland Angermünde 9:118

4. Sieger: Weg ins Leben Schwedt 10:135

5. Sieger: Spatzenhaus Kerkow 14:195

6. Sieger: Regenbogenhaus Gartz 2:260