Spechthausen steigt noch auf

Eberswalde (MOZ) Mit dem Ende der Fußball-Saison 2016/17 standen vor einer Woche alle Auf- und Absteiger auf Kreisebene fest. Der Spielausschuss um den Vorsitzenden Steffen Misdziol schien Planungssicherheit zu haben - musste dann aber doch noch einmal aktiv werden. Grund war eine Mitteilung von Forst Borgsdorf. Der FSV hat seine erste Männer-Mannschaft freiwillig aus der Landesliga in die Kreisoberliga zurückgezogen und wollte zudem weiterhin ein Kreisliga-Team stellen. Letzteres ist nun nicht mehr Thema. "Borgsdorf II wird nicht am Spielbetrieb teilnehmen", berichtet Misdziol. Damit wurde plötzlich ein Platz in der Kreisliga frei, den Waldhof Spechthausen einnehmen wird. Das Team wurde Dritter in der 1. Kreisklasse Ost und ist automatisch Nachrücker, da Blau-Weiß Leegebruch II (Dritter der West-Staffel) seinen Verzicht erklärte. "Den frei gewordenen Platz in der 1. Kreisklasse nimmt Blau-Weiß Ladeburg ein", erklärt der Spielausschuss-Chef.