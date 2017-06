Frist für kleine Malkünstler verlängert

artikel-ansicht/dg/0/

Panketal (MOZ) Neun kleine Meisterwerke sind bisher beim Vorstand für das Panketaler Baumfest eingegangen, das am 1. Juli im Robert-Koch-Park gefeiert wird. Die Frist wurde jetzt noch einmal verlängert, wie Ines Pukall von der Initiative Baumfest auf Anfrage informiert. Farbenprächtige Erzählungen von den Erlebnissen der Kinder in der Natur oder mit der Familie im Grünen haben die Jury bereits erreicht. Alle anderen Kinder, die noch Zeichnungen im Park ausstellen und dafür kleine Preise erhalten möchten, können die Kunstwerke am Tag des Festes noch abliefern.