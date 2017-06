Parteien bleiben in der Deckung

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Das Bündnis Fürstenwalder Zukunft (BFZ) hat am Wochenende seinen Kandidaten für die Anfang 2018 anstehende Bürgermeisterwahl nominiert: Matthias Rudolph. Andere haben es damit nicht so eilig, wie eine kleine MOZ-Umfrage am Montag ergab. "Wir haben jemanden im Auge, sind aber noch nicht so weit, dass die Nominierung ansteht", sagt Elke Wagner, SPD-Fraktionsvorsitzende.