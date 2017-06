Ortsvorsteher fragt nach Sicherheitslage

artikel-ansicht/dg/0/

In einem Schreiben wendet sich Ortsvorsteher Hans-Joachim Buhrs an den neuen Polizeioberrat Jens Starigk, der seit Dezember der Polizeiinspektion in Bernau vorsteht. Buhrs will wissen, ob Starigk die Sicherheitslage in Groß Schönebeck kritisch bewertet und wenn ja wie. Das subjektive Sicherheitsempfinden könnte Indiz dafür sein, schreibt er. "Haben Sie diesbezüglich Erkenntnisse, die wir vermittelt bekommen sollten?", fragt Buhrs. Vor allem aus Sicht des Sparkassen-Vorstandsvorsitzenden Uwe Riediger und Barnimer Landrats Bodo Ihrke (SPD) könnte dieses Empfinden ausschlaggebend für das Befürworten der Schließung gewesen sein. Buhrs fragt in Richtung Polizeioberrat Starigk: "Haben Sie in dieser Hinsicht mit Herrn Riediger oder dem Landrat Herrn Ihrke (....) einen Meinungsaustausch geführt?" Außerdem möchte der Ortsvorsteher wissen: "Würden Sie also das Vorhalten eines Geldautomaten in Groß Schönebeck aus sicherheitspolitischer Sicht befürworten oder ablehnen?"

Dieser offene Brief gehört zu den letzten möglichen Ideen, die Buhrs noch hat. Seit Bekanntwerden der Schließungspläne der Barnimer Sparkasse sind die Groß Schönebecker Sturm gelaufen. Sie haben vor der Filiale in ihrem Dorf protestiert, das Fernsehen in den Ort geholt, sind auf Kreistagen aufgetreten und haben unzählige Aufrufe gestartet. Dabei sieht Buhrs einen direkten Zusammenhang zwischen der Schließung der Sparkasse Groß Schönebeck und Überfällen, die zuvor auf Geldautomaten der Region ausgeführt worden waren. Zweimal war es kurz hintereinander zu Angriffen gekommen.

3500 Einwohner in Groß Schönebeck, 40 Asylbewerber, Gewerbetreibende, Tourismusanbieter - für alle ist der Verlust der Serviceangebote des Geldinstitutes ein herber Einschnitt. 14 Kilometer müssen die Groß Schönebecker nach dem 1. Juli in Kauf nehmen, wenn sie Geld abholen oder anderweitige Überweisungen erledigen wollen.

Nicht jeder im Ort ist online mit der Sparkasse verbunden, so Buhrs. Vor allem für alte Menschen bleibt der Weg nach Eberswalde oder Finowfurt beschwerlich und gefährlich. Von Anfang an, kritisiert Buhrs, habe er die Kompromissbereitschaft des Sparkassenvorstandes vermisst. Auch vom Kreis gab es keine Unterstützung. "Wir fühlen uns hier im Nordwesten des Landkreises zunehmend abgehängt", sagt Buhrs. Nach der Post schließt nun die Sparkasse.