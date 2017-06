Flächenfraß bedroht Äcker

artikel-ansicht/dg/0/

Rund 1400 Hektar Nutzfläche verliert Brandenburgs Landwirtschaft jedes Jahr. In der Region Uckermark und Barnim sind es zusammengerechnet mehr als 500 Hektar pro Jahr. Die früheren Äcker und Wiesen verschwinden in erster Linie durch große Bauprojekte. Windanlagen sind es im Norden des Kreises, ebenso Zufahrtswege, neue Straßen wie die B 198 oder der Kreiselausbau an der B 2. Auch die Erweiterung der Autobahn mit solchen Großprojekten wie dem Dreieck Barnim tragen dazu bei. Städte suchen nach Bauland auf Stellen, wo früher Raps blühte.

Erschwerend hinzu kommen die eigentlich gut gemeinten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, die im Zusammenhang mit solchen Bauvorhaben stehen. Sie sollen Artenvielfalt erhalten und wertvolle Naturräume schützen. Doch auch sie greifen auf Acker und Grünland zurück. "Das führt zu einem Verlust von Landwirtschaftsflächen", so Henrik Wendorff, Präsident des Landesbauernverbands. Fazit: Jedes Jahr verschwindet zwischen Bernau und Lychen ein Agrarbetrieb mittlerer Größe.

Der Kampf um den Boden verschärft sich. "Wir Bauern müssen den Kopf hinhalten für alles was schief läuft", schimpft Manfred Mesecke, Chef des Bauernverbands Uckermark. Dabei seien die Bedingungen, die Preise und die Ernte nie so schlecht gewesen wie im vergangenen Jahr. "Ackerland ist aber die Grundlage für die Landwirtschaft." Und für die Ernährung des Menschen. Selbst in Regionen mit Bevölkerungsrückgang würden die Ackerflächen weichen. "Wir erleben gerade eine Zeit, in der die Gesellschaft das Vertrauen in die Landwirtschaft verliert."

In der Landesregierung ist der Flächenfraß längst bekannt. Doch der neue Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg mit seinem sogenannten Freiraumverbund schützt zwar die Äcker, nicht aber das Grünland. So jedenfalls sieht es der Bauernverband Uckermark. "Die dauerhafte Nutzung unserer Äcker und Wiesen muss gesichert werden", verlangt Manfred Mesecke. Der Landwirt sei schließlich derjenige, der die Kulturlandschaft erhalte.

Für Wald und Naturschutzflächen gilt dieser Schutz schon längst. Ähnlich wollen das jetzt auch die Landwirte festschreiben lassen. Schon vor 20 Jahren hatte es dazu einige Initiativen gegeben, wovon am Ende niemand mehr etwas hören wollte. Mit dem Flächenfraß wächst jetzt aber der Druck. Die nächsten Stromtrassen warten schon. Die Eugal-Gasleitung wird bereits geplant. Alles quer durch die Kreise Uckermark und Barnim.

Inzwischen hat deren Regionalplanung einen Katalog entworfen, nach dessen Kriterien Acker und Grünland besser zu schützen wären. So hätten zum Beispiel solche Dauerkulturen wie Obstbau oder auch Beregnungsflächen einen ebensolchen Bestandsschutz wie klimarobuste Äcker. Zur Überraschung der Landwirte stellte Claudia Henze, Chefin der Planungsstelle Uckermark-Barnim, die Idee von speziellen Vorranggebieten vor. Diese würden sich nach Bodengüte, nach der Höhe des Tierbesatzes und nach der Beschäftigtenzahl der Landwirtschaft richten. Ebenso könne man Grünland sichern.

Im benachbarten Mecklenburg-Vorpommern orientiere sich der Landesentwicklungsplan bereits an solchen Vorgaben. Demnach würde dort kein Acker mit einer Bodenzahl von über 50 angerührt. Ebenso seien alle Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen von Bauprojekten aller Art mit den Bauern abzustimmen. Möglich ist aber auch ein Schutz schwächerer Böden, die zum Beispiel im Barnim häufiger auftreten.