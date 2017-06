Reklame mit vernachlässigtem Kleinod

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Gemeinhin fällt den Mitgliedern des Hauptausschusses das Ja-Sagen leicht. Vor ihrer Empfehlung, dass sich die Stadt Eberswalde zusammen mit der Gemeinde Chorin der Europäischen Route der Backsteingotik anschließt, haben sie sich allerdings ungewohnt schwergetan. Meist sind zumindest die strittigen Themen längst ausdiskutiert, wenn sich das nach der Stadtverordnetenversammlung wichtigste politische Gremium Eberswalde mit ihnen befasst. Doch was den Beitritt zu dem in Deutschland, Dänemark und Polen aktiven Verein anging, der den Wert, die Bedeutung und das kulturtouristische Potential der Backsteingotik hervorhebt, waren für die Volksvertreter noch zu viele Fragen ungeklärt. Erst nach ausgiebiger Debatte hat der Hauptausschuss die aus dem Kulturamt stammende Vorlage mit knapper Mehrheit gebilligt.

artikel-ansicht/dg/0/1/1584358/

Der Beitritt zum Verein sei vor allem für das Stadtmarketing ein nahezu genialer Schritt, lobte Götz Trieloff. "Eberswalde kann der Maria-Magdalenen-Kirche und der Georgskapelle damit mehr Aufmerksamkeit zukommen lassen", sagte er. Die gemeinsame Mitgliedschaft mit Chorin sorge dafür, dass Eberswalde von der Strahlkraft des Leuchtturms Kloster profitieren werde. "Da nehme ich ausnahmsweise in Kauf, dass wir gegen unsere im Rahmen der Haushaltskonsolidierung getroffene Absprache verstoßen, die Zahl von Mitgliedschaften auf keinen Fall zu erhöhen, sondern nach Kräften zu reduzieren", betonte Götz Trieloff. Der jährliche Mitgliedsbeitrag von je 1250 Euro für Chorin und Eberswalde sei seiner Auffassung nach gut angelegtes Geld.

Andere Volksvertreter hatten größere Bedenken. So erklärte Volker Passoke (Die Linke), dass er die Argumente für einen Beitritt zwar gut nachvollziehen könne. "Doch alles, was mit einer Mitgliedschaft erreichbar wäre, würden wir auch ohne diese zusätzliche Verpflichtung hinbekommen", hob er hervor. Seine persönliche, sich nicht mit der Mehrheitsmeinung der Fraktion deckende Ansicht sei, dass die jährlich 1250 Euro sinnvoller für die Georgskapelle verwendet werden sollten. "Wir streben an, Touristen für ein Gebäude zu begeistern, das wir seit Jahren stiefmütterlich behandeln", sagte Volker Passoke.

"Es ist überfällig, dass uns die Stadtverwaltung eine Liste aushändigt, auf der alle Mitgliedschaften Eberswaldes aufgeführt sind", forderte Carsten Zinn von der Fraktion Alternatives Wählerbündnis Eberswalde.

Für das Kulturamt steht fest, dass der Beitritt zur Europäischen Route der Backsteingotik für Eberswalde in jeder Hinsicht von Vorteil wäre. "Durch die gute Wissensvermittlung und die gezielte Öffentlichkeitsarbeit des Vereins können zum Beispiel für die Maria-Magdalenen-Kirche in Eberswalde und das Kloster Chorin neue Besuchergruppen erschlossen werden", heißt es in der Beschlussvorlage.

Die abschließende Entscheidung für oder gegen die Vereinsmitgliedschaft trifft das Stadtparlament am Donnerstag.