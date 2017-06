Ein Fellert zurück in Fürstenberg

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Ein Nachfahre der in Fürstenberg bekannten jüdischen Kaufmannsfamilie Fellert hat in der vergangenen Woche seine Geburtsstadt an der Oder besucht. An seinen Onkel und seine Tante erinnern heute zwei Gedenksteine in der Fürstenberger Königstraße.

Seit seinem ersten Besuch 2004 war Ralf Fellert bereits mehrmals zu Gast im "Hotel Fürstenberg". Aber nicht nur im Hotel erkannte man ihn sofort wieder und freute sich über seinen Besuch. Auch viele seiner ehemaligen Mitschüler des Einschulungsjahrgangs 1954 aus der Goethe-Schule in Fürstenberg kamen in dem Hotel zusammen, um den heute 69-Jährigen wiederzusehen, sodass es sogar ein kleines Klassentreffen wurde.

Ralf Fellert, der bis 1960 in Fürstenberg lebte, dann mit seiner Mutter nach Westberlin ging und später nach Israel übersiedelte, war in Begleitung seiner Lebensgefährtin Sylvie gekommen. Als Architektin interessierte sie sich auch für das Flächendenkmal der Planstadt und war nach einem Rundgang bei herrlichem Sonnenschein durchaus beeindruckt davon, wie viele der historischen Gebäude im Zentrum Eisenhüttenstadts schon saniert worden sind. Weitere Ausflüge führten das Paar nach Neuzelle, in den Spreewald sowie anschließend in die Sächsische Schweiz. Ein besonderes Anliegen war Ralf Fellert wie immer der Besuch seiner Familienangehörigen auf dem jüdischen Friedhof in Fürstenberg.

Ralf Fellert ist der Neffe von Siegfried Fellert, der im Dritten Reich als einziger Fürstenberger Bürger jüdischen Glaubens der Deportation und Vernichtung im Ghetto beziehungsweise Lager entging, weil er durch Emma, seine nicht-jüdische Ehefrau, etwas geschützt war. Tragischerweise wurden beide noch kurz vor Kriegsende in der evakuierten Frontstadt Fürstenberg in ihrer Zwangsunterkunft in der Prinz-Carolath-Straße 10, die 1946 in Fellertstraße umbenannt wurde, entdeckt, von einem deutschen Standgericht zum Tode verurteilt und am 13. Februar 1945 erschossen - wahrscheinlich in einem Wäldchen nahe des Bahnhofs. Vor der eigenen Haustür sozusagen. Ihre Leichen wurden auf dem Areal des von den Nationalsozialisten errichteten Stammlagers III B gefunden und identifiziert. Wer das jüdische Ehepaar Fellert an die Nazis verraten hat, ist bis heute unklar. Diesem dunklen Kapitel der Heimatgeschichte widmet sich unter anderem auch ein Teil der historischen Dauerstellung im Städtischen Museum in der Löwenstraße unter dem Titel "Verfolgung und Ermordung der Fürstenberger Juden".

Wer auf Spurensuche nach den Fürstenberger Fellerts geht, findet auf dem Gehweg in der Königstraße zwei Steine aus Messing. Sie wurden im Jahr 2005 vor dem Geburtshaus von Siegfried Fellert eingelassen. Gunter Demnigs Stolpersteine erinnern inzwischen in mehr als 500 Orten der Bundesrepublik und in mehreren Ländern Europas an die Opfer der NS-Zeit. In die Steine sind die Namen und die Lebensdaten von Siegfried und Emma Fellert eingraviert.

Natürlich schaut deren Neffe Ralf Fellert jedes Mal in der Königstraße vorbei, wenn er mal wieder in Fürstenberg weilt. Den nächsten Besuch hat er nach eigenen Angaben in ein paar Jahren geplant, wenn seine Enkelkinder etwas größer sind und fragen, wo ihr Opa eigentlich geboren sei.