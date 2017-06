Stippvisite ohne Versprechungen

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Das Problem zu vieler Ausbildungs- und Studienabbrecher bewegt Ministerpräsident Dietmar Woidke auf seiner Tour durch Brandenburg. Am Montag fragte er Studenten der Hochschule für nachhaltige Entwicklung (HNE), ob sie wussten, was nach der Schule auf sie zukommt.

Zurzeit scheinen sich Vertreter der Politik wohlzufühlen in Eberswalde und Umgebung. Vor allem die SPD ist auf Öffentlichkeit bedacht. Erst vor zwei Wochen zog es Ex-Familienministerin Manuela Schwesig nach Finowfurt. Eine Woche davor sprach Brandenburgs Wissenschaftsministerin Martina Münch an der HNE. Die Spitzenkandidatin des SPD-Lieblingskoalitionspartners im Bund, Katrin Göring-Eckhardt (Bündnis 90/Die Grünen), besuchte vor wenigen Tagen das Ökodorf Brodowin. Und nun ließ sich Landesvater Dietmar Woidke den Waldcampus der HNE zeigen.

Dabei präsentierte sich der Ministerpräsident und Diplomagraringenieur vor allem als Experte in Sachen Landwirtschaft.Ein Fachgebiet, das auch an der HNE gelehrt wird. "Unsere Studiengänge sind mittlerweile so gut nachgefragt, dass wir aus allen Nähten platzen", sagte Hochschulpräsident Wilhelm-Günther Vahrson übers gesamte Fächerangebot. Möglicherweise eine Anspielung aufs neue Laborgebäude auf dem Waldcampus, das sich seine Bildungseinrichtung vom Land wünscht. Die finanzielle Ausstattung sei grundsätzlich gut, so Vahrson. "Allerdings wäre eine mittelfristige Finanzperspektive jetzt toll", richtete der Präsident einen Wunsch an den Ministerpräsidenten. Dieser prophezeite, dass die Nachfrage nach dem Studium in Eberswalde weiter wachsen werde, machte aber keine Versprechungen in Sachen Finanzplanung. Auf den von Vahrson geäußerten Eindruck, der Fachbereich Landwirtschaft an seiner Hochschule werde von der Landesregierung nicht so ganz wahrgenommen, reagierte Woidke mit einem väterlichen "Nöö", das wohl sagen sollte, dass er dies anders sieht. Im Ergebnis seines Besuchs soll es nun eine Zusammenarbeit beim Thema Vermarktungsstrategien geben. Woidke sagte zu, dass sich Landwirtschaftsminister Jörg Vogelsänger dazu an die HNE wenden werde.

Nach einem Rundgang durch die Tischlerei der Hochschule und jeder Menge Input aus dem Bereich Holzingenieurwesen nahm sich der SPD-Politiker viel Zeit, um mit ausgewählten Studierenden ins Gespräch zu kommen. Ihn interessiere der Übergang von der Schule zum Studium. "Fühlten Sie sich gut vorbereitet auf das, was nach der Schule auf Sie zukam", wollte er wissen. Denn Woidke befindet sich gerade auf "Zukunftstour Jugend", die genau diese Frage in den Mittelpunkt stellt. In Brandenburg nämlich gebe es zu viele Ausbildungs- und Studienabbrecher.

Einige von ihnen saßen am Montag auch unter den etwa 15 HNE-Studenten. Die unterschiedlichsten Biografien wurden dem Ministerpräsidenten präsentiert. Sie alle eint nun scheinbar, ihre Erfüllung an der Eberswalde Hochschule gefunden zu haben. Dort wird seit geraumer Zeit versucht, die Abbrecherquote im Ingenieurwesen vor allem in den ersten drei Semestern zu reduzieren, indem zum Beispiel vor dem Studium eine Schnupperwoche angeboten wird. Großes Problem ist Mathematik, das die Hochschule unter anderem mit mehr kontextorientierten sprich praxisnahen Rechenaufgaben lösen will. Die schulische Vorbereitung, so stellte sich heraus, sei für viele keine gute gewesen und hätte kaum Orientierung gegeben.

Was die Einstellungperspektive junger an der HNE ausgebildeter Förster in der Landesforst betrifft, ließ sich Woidke nichts entlocken und sprach von einem riesengroßen Überhang in diesem Bereich in den vergangenen Jahren. Sicher würde die Landesforst künftig gute junge Leute brauchen. "Zusagen kann ich Ihnen da aber leider nichts."