Die Schwedter lieben Bargeld

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Kaum zu glauben: Der Geldautomat wird 50! Der erste ging am 27. Juni 1967 in Enfield nördlich von London in Betrieb. An die 60000 Geldautomaten versorgen Kunden in Deutschland rund um die Uhr mit Bargeld. Schwedter Sparkassenkunden nutzen 800000-mal im Jahr Geldautomaten.

artikel-ansicht/dg/0/1/1584366/

Im Grunde sei die Maschine die einzige nützliche Innovation, die die Finanzbranche über Jahrzehnte zustande gebracht habe, urteilte vor Jahren ein ranghoher US-Notenbanker über den Geldautomaten. Dessen Nachfolger sind heute viel raffinierter, wehrhafter, können sogar Falschgeld erkennen. Das erste Gerät basierte auf einer Idee des Schotten John-Shepherd-Barron. Die Idee, Bargeld aus einem Automaten zu ziehen wie einen Schokoriegel, soll ihm in seiner Badewanne gekommen sein. Heureka! Er hatte sich kurz zuvor geärgert, dass seine Bankfiliale geschlossen war, als ihm das Bargeld ausging. Der Schotte erdachte einen Automaten, der Schecks prüfen und entwerten konnte und im Gegenzug Bargeld ausspuckte. Auf ganze zehn Pfund belief sich die erste Auszahlung an einem Geldautomaten am 27. Juni 1967. Mehr war nicht drin.

Viele Schwedter wickeln ihre Bankgeschäfte mittlerweile auch online übers Internet ab. Rund 8500 solcher Kunden hat die Stadtsparkasse. Aber die meisten Kunden haben heute noch am häufigsten Kontakt zu ihrer Bank am Geldautomaten "Ohne ihn würde der Alltag doch nicht funktionieren", äußert ein älterer Schwedter am Donnerstag beim Geldabheben. Thomas Scholz, Generalbevollmächtigter der Schwedter Stadtsparkasse, urteilt ähnlich: "Ohne die Automaten wäre die Versorgung der Kunden mit Bargeld schwierig. Die Deutschen lieben es, mit Bargeld zu bezahlen. Unsere Automaten sind 24 Stunden am Tag zugänglich. Die Idee des schottischen Erfinders hat also gefruchtet." Anne van Dülmen, Pressesprecherin beim Bankenverband, informiert: "Beim Einkaufsbummel bezahlen immer noch 41 Prozent der Deutschen am liebsten bar, Tendenz allerdings sinkend: 2016 waren es noch 47 Prozent."

Die Stadtsparkasse hat ihren ersten Geldautomaten im Sommer 1991 in Betrieb genommen. Jetzt hat sie elf an fünf Standorten in der Stadt am Start. Im Jahr 2016 wurden dort 800000 Kundenverfügungen gezählt. Übers Jahr geht es da insgesamt um Millionenbeträge. Bei der Deutschen Bank in Schwedt gibt es Bargeld nur noch am Bankautomaten. Bei der Stadtsparkasse kann man es sich zum Beispiel in der Hauptstelle an der Lindenallee auch noch am Bankschalter auszahlen lassen.

Aber auch die meisten Sparkassenkunden setzen auf das schnelle Bargeld am Geldautomaten. Geldkarte in den Schlitz. PIN, die persönliche Identifikationsnummer, eingeben. Gewünschte Bargeldsumme und deren Stückelung auswählen. Kontoprüfung abwarten und der Automat spuckt das Geld aus.

Welche Zukunft prognostiziert Thomas Scholz den Geldautomaten? "Solange Kunden mit Bargeld bezahlen, wird es Geldautomaten geben. Sie werden immer sicherer." Die Chips auf den neuen Geldkarten gestatten die sichere Identifikation des Bargeld-Abhebers. Jeder Kunde kann seine vorgegebene PIN selbst ändern. Gegen Missbrauch wird Kameratechnik eingesetzt. Hinweistafeln weisen auf die Videoüberwachung hin. Auch gegen das Auslesen von Kundendaten durch Gauner mit Vorschaltgeräten haben die Banken ein Kraut wachsen lassen. Geldautomaten sind Banktresore. Bankräuber haben sogar versucht, sie mit dem Einleiten von Gas zu sprengen. Auch dagegen gibt es mittlerweile Abwehrtechniken.

Thomas Scholz weiß, dass Forscher an neuen Bezahl-Trends arbeiten. Deren Motto: Weg von der Karte! Bezahlt wird mit dem Mobiltelefon. Ein Scanner liest einen Strichcode vom Display ab, Einkauf oder Ticket sind bezahlt. Hat das Zukunft? Auch darüber entscheiden wir Kunden.